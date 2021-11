All New Toyota Avanza dan Veloz akan Diekspor ke 16 Negara

All New Toyota Avanza, 10 November 2021. (TAM)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan untuk pertama kalinya di dunia (world premiere) dua model terbarunya, yakni All New Toyota Avanza dan All New Veloz. Kedua model ini akan diproduksi secara lokal di Pabrik Toyota di Karawang, Jawa Barat.

Direktur Corporate Affairs PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam mengatakan bahwa All New Avanza dan All New Veloz ini tidak hanya dipasarkan secara lokal tetapi juga akan diekspor ke sejumlah negara.

"Kami memang akan memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri dulu, mudah-mudahan awal tahun depan kami sudah bisa ekspor ke 16 negara termasuk Amerika Selatan, Amerika Tengah, Asia Tenggara," kata Bob dalam konferensi pers peluncuran All New Avanza dan All New Veloz hari ini, Rabu, 10 November 2021.

Menurut Bob, nantinya All New Avanza dan All New Veloz ini akan diekspor dalam bentuk Completely Build Up (CBU). Target ekspor untuk kedua mobil ini sekitar 4.000 sampai dengan 4.500 unit per bulannya.

"Tapi ke depannya kami akan eskpor juga dalam bentuk CKD. Kami berharap kedua model terbaru ini bisa memperkuat ekspor kami di beberapa negara dan juga memperkuat penerimaan devisa negara," jelasnya.

Toyota Avanza merupakan model yang mengisi segmen Low MPV dan pertama kali diluncurkan pada 2003. Berdasarkan data TAM, hingga 2018 total penjualan Toyota Avanza mencapai 1,8 juta unit (nasional).

