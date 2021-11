All New Daihatsu Xenia Resmi Meluncur di GIIAS 2021, Simak Harganya

All New Daihatsu Xenia rilis di GIIAS 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) resmi meluncurkan All New Daihatsu Xenia di GIIAS 2021 hari ini, Kamis, 11 November 2021. Mobil ini hadir dengan tampilan yang baru dan dibekali sejumlah fitur terbaru.

“Hari ini, kami memperkenalkan produk baru kami di GIIAS 2021, All New Xenia. Kamu berharap All New Daihatsu Xenia ini dapat berkontribusi dalam peningkatan industri otomotif Indonesia,” kata Presiden Director PT ADM, Toshinori Edamoto dalam acara peluncuran All New Daihatsu Xenia hari ini.

Berbeda dengan model sebelumnya, Xenia generasi terbaru ini hadir menggunaan platform baru, yakni DNGA (Daihatsu New Global Architecture). Platform ini sama dengan yang digunakan pada Daihatsu Rocky.

Dari sektor dapur pacu, All New Xenia mengusung mesin NR-VE Dual VVT-i dan tersedia dua kapasitas mesin, yakni 1.300 cc dan 1.500 cc. Mesin ini diklaim lebih bertenaga dan lebih hemat bahan bakar. Kemudian mesin tersebut dikawinkan dengan dua jenis transmisi, yakni CVT dan Manual.

All New Daihatsu Xenia ditawarkan ke konsumen dengan harga mulai Rp 190 jutaan hingga 240 jutaan. Harga ini lebih rendah dibanding saudara kembarnya, All New Toyota Avanza yang dijual mulai Rp 206,2 juta hingga Rp 264,4 juta.

