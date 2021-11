Bos HPM Jelaskan Detil SUV Honda RS Concept di GIIAS 2021

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Tangerang - President Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Takehiro Watanabe mengatakan Honda RS Concept hadir mewakili visi Honda tentang SUV yang semakin sporty dengan karakter RS.

Menurut dia, segmen SUV yang lebih sporty sangat bertumbuh di Indonesia. Model tersebut dinilai mampu menyesuaikan dengan aktivitas dan kondisi jalan yang beragam.

"Kami sangat bangga menjadikan Indonesia sebagai yang pertama di dunia untuk memperkenalkan Honda SUV RS Concept,” ucap Watanabe dalam peluncuran world premiere SUV RS Concept di arena GIIAS 2021 di ICE, BSD, Tangerang, hari ini, Kamis, 11 November 2021.

HPM menerangkan mobil Honda RS Concept dirancang sebagai SUV kompak dengan memadukan karakter lebih sporty, performa berkendara yang menyenangkan, serta kecanggihan teknologi.

SUV Honda RS Concept adalah produk pertama Honda di Indonesia yang menampilkan varian RS pada SUV. Beberapa model mobil Honda di Indonesia yang mempunyai varian RS seperti Honda Brio, Honda Mobilio, Honda City Hatchback, dan All New Honda Civic.

Mobil konsep SUV RS ini hasil kolaborasi antara Honda R&D Asia Pacific Co., Ltd. dan tim Honda Indonesia.

Desain eksteriornya bergaya sporty sesuai DNA Honda pada SUV kompak. Honda SUV RS Concept tampil dengan bodi yangramping, garis yang tajam dan kokoh, serta grille yang memperkuat karakter sporty.

Selain Honda SUV Honda RS Concept, Honda di GIIAS 2021 juga menampilkan 24 mobil di area both seluas 2.394 m2, antara lain All New Honda BR-V dan Honda City Hatchback RS.

