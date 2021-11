Inilah Harga All New Honda BR-V, Mobil Baru Dikirim Januari 2022

TEMPO.CO, Tangerang - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan harga mobil baru All New Honda BR-V di Indonesia hari ini, Kamis, 11 November 2021, di arena pameran otomotif GIIAS 2021 di ICE, BSD, Tangerang.

Mobil baru generasi kedua model 7-Seater LSUV Honda ditawarkan dalam 5 varian dengan harga mulai Rp 275,9 juta.

”All New Honda BR-V sangat tepat untuk konsumen yang menginginkan sebuah model LSUV 7 penumpang yang menciptakan sebuah definisi baru dalam pengalaman berkendara," kata President Director PT Honda Prospect Motor Takehiro Watanabe hari ini.

Berikut ini harga setiap varian Honda BR-V adalah sebagai berikut:

1. All New Honda BR-V S Rp 275,9 juta

2. All New Honda BR-V E Rp 289,9 juta

3. All New Honda BR-V E Rp 299,9 juta

4. All New Honda BR-V Prestige Rp 321,9 juta

5. All New Honda BR-V Prestige CVT Rp 339,9 Juta.

Harga mobil baru tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021 untuk mobil dengan nomor rangka tahun 2022. Sesuai rencana, pengiriman perdana mobil BR-V terbaru kepada konsumen akan dilakukan mulai Januari 2022.

Untuk pertama kalinya konsumen dapat memesan All New Honda BR-V dengan harga resmi. Pemesanan telah dibuka sejak world premiere pada 21 September 2021. Sampai sekarang pemesanan mobil All New Honda BR-V sekitar 2.000 unit di seluruh Indonesia.

Harga mobil baru All New Honda BR-V yang diumumkan hari ini tersebut on the road wilayah Jakarta, termasuk pajak emisi yang berlaku mulai Januari 2022. Banderol dapat berubah jika terjadi perubahan regulasi.

