Bawa Banyak Model di GIIAS 2021, Toyota Tidak Pasang Target Penjualan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) hadir di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2021 dengan membawa banyak model terbarunya. Kendati demikian, Toyota tidak memasang target penjualan di pameran otomotif tahunan ini.

“Kami tidak ada target di GIIAS ini. Kami hanya ingin memperkenalkan produk-produk kami,” kata Marketing Director PT TAM Anton Jimmi Suwandy saat ditemui Tempo di GIIAS 2021, Kamis, 11 November 2021.

Anton mengatakan bahwa pameran GIIAS ini dimanfaatkan Toyota untuk melakukan promosi dan branding produk-produk Toyota. Anton berharap konsumen bisa melihat secara langsung model-model terbaru Toyota, termasuk produk elektrifikasi.



“Mudah-mudahan ini tidak hanya memperkuat brand Toyota, tapi customer bisa semakin mengenal teknologi mobil Toyota. Harapannya ke depannya tentunya bisa nenambah pangsa pasar kami,” ujarnya.

Dalam pameran GIIAS tahun ini, Toyota membawa sejumlah model terbaru mobilnya, mulai dari model terbaru All New Avanza dan All New Veloz hingga line-up Gazoo Racing terbaru. Kemudian juga ada mobil listrik seperti Camry hybrid hingga Toyota Prius PHEV yang digunakan sebagai armada taksi Blue Bird. Toyota juga membawa mobil tanpa sopir atau mobil otonom e-Palette.

Pameran otomotif GIIAS 2021 diselenggarakan di ICE, BSD City, Tangerang, 11-21 November 2021. Tidak hanya pameran mobil, pengunjung juga dapat melakukan test drive di area yang sudah disediakan.

