Daftar Harga Mobil Mitsubishi per November 2021, New Xpander Termurah

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali hadir di pameran otomotif GIIAS 2021 pada Kamis, 11 November 2021. Dalam acara ini, MMKSI menghadirkan 14 unit display model mobilnya.

Beberapa model tersebut adalah New Xpander, New Xpander dengan aksesoris, New Xpander Cross, New Xpander Cross dengan aksesoris, New Pajero Sport, New Pajero Sport dengan aksesoris, New Triton, Outlander PHEV, Xpander Rockford Fosgate Black Edition, serta Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition.

President Director of PT MMKSI, Nagoya Nakamura menjelaskan bahwa hadirnya Mitsubishi di GIIAS 2021 ini merupakan bentuk terima kasih dan apresiasi produsen terhadap masyarakat. Mitsubishi pun berkomitmen bakal terus berkembang bersama masyarakat Indonesia.

“Mitsubishi Motors telah hadir menemani masyarakat di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Dan persembahan kami di GIIAS ini beserta dengan seluruh produk dan inovasinya merupakan bentuk terima kasih dan apresiasi kami terhadap masyarakat yang telah bertahan dan terus semangat berjuang dalam menciptakan petualangan hidup yang lebih baik,” ucap Nagoya.

Tak hanya sekedar memamerkan produk barunya di GIIAS 2021, MMKSI juga membeberkan sejumlah harga mobilnya per November 2021. Bahkan meski New Xpander dan New Xpander Cross pada 8 November 2021, harganya baru diungkap pada pembukaan GIIAS kemarin.

Dari sejumlah mobil Mitsubishi, New Xpander pun diketahui memiliki tipe yang paling murah ketimbang model lain. Menurut laporan resmi MMKSI, New Xpander GLS MT menjadi model paling murah dengan banderol sebesar Rp 249 juta.

Jumlah itu nyatanya belum termasuk dengan diskon PPnBM. Jika insentif PPnBM diberlakukan, maka harga mobil ini mendapatkan potongan Rp 21,9 juta menjadi Rpv 228 juta. Untuk lebih lengkapnya, berikut daftar harga mobil Mitsubishi per November 2021:

Daftar Harga Mobil Mitsubishi per Novermber 2021

Model Varian Harga Insentif PPnBM Setelah Insentif PPnBM New Xpander* Ultimate CVT IDR 299.770.000 IDR 27.190.000 IDR 272.580.000 Sport CVT IDR 297.370.000 IDR 26.930.000 IDR 270.440.000 Sport MT IDR 284.070.000 IDR 25.640.000 IDR 258.430.000 Exceed CVT IDR 272.800.000 IDR 24.500.000 IDR 248.300.000 Exceed MT IDR 263.850.000 IDR 23.490.000 IDR 240.360.000 GLS CVT IDR 259.570.000 IDR 23.080.000 IDR 236.490.000 GLS MT IDR 249.930.000 IDR 21.900.000 IDR 228.030.000 New Xpander Cross* Premium Package CVT IDR 320.270.000 IDR 28.860.000 IDR 291.410.000 CVT IDR 309.170.000 IDR 28.170.000 IDR 281.000.000 MT IDR 294.670.000 IDR 26.520.000 IDR 268.150.000 Xpander Rockford Fosgate Black Edition AT IDR 283.800.000 IDR 16.740.000 IDR 267.060.000 MT IDR 273.900.000 IDR 16.220.000 IDR 257.680.000 Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition - IDR 308.650.000 IDR 18.030.000 IDR 290.620.000 New Pajero Sport* Dakar Ultimate (4x4) AT IDR 698.700.000 - - Dakar Ultimate (4x2) AT IDR 639.700.000 - - Dakar (4x2) AT IDR 590.700.000 - - Exceed (4x2) AT IDR 532.800.000 - - Exceed (4x2) MT IDR 517.800.000 - - GLX (4x4) MT IDR 542.800.000 - - Eclipse Cross Ultimate AT 1.5L Turbo IDR 493.750.000 - - Outlander PHEV Outlander PHEV 2.4L IDR 890.000.000 - - New Triton Ultimate Double Cab 4WD IDR 486.500.000 - - Exceed MT Double Cab 4WD IDR 453.850.000 - - GLS MT Double Cab 4WD IDR 418.900.000 - - HDX MT Double Cab 4WD IDR 398.000.000 - - HDX MT Single Cab 4WD IDR 354.500.000 - - GLX HR MT Single Cab 2WD IDR 268.650.000 - - L300 Pick Up Standard IDR 194.000.000 - - Pick Up Flat Bed IDR 194.500.000 - - Cab Chassis IDR 189.500.000 - -

*PIlihan warna “Quartz White Pearl” pada model New Xpander & New Xpander Cross memiliki selisih harga IDR 1.500.000 lebih tinggi

*Pilihan wana “Quartz White Pearl” pada model New Pajero Sport memiliki selisih harga IDR 3.000.000 lebih tinggi

