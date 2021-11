The New Lexus ES Hybrid Dipekernalkan di GIIAS 2021, Harganya Rp 1,1 Miliar

Sedan Lexus terfavorit, resmi hadir di Indonesia; The New Lexus ES Hybrid: Instinctively Refined | Photo: Lexus

TEMPO.CO, Jakarta - Lexus hadir di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS 2021) pada Kamis, 11 November 2021. Dalam acara yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, produsen mewah asal jepang ini menghadirkan The New Lexus ES Hybrid.

Mobil ini merupakan pembaruan dari Lexus ES yang telah diluncurkan di Indonesia pada 2013 lalu. Sebelum hadir di GIIAS 2021, Lexus ES juga lebih dulu muncul pada 2018 dengan desain eksterior mirip coupe, ommersive driving experience, hingga teknologi Lexus Hybrid Drive.

Teknologi ini merupakan generasi keempat yang memiliki kapasitas baterai lebih kecil, namun performanya optimal. Baterainya diketahui berada di bagian bawah kursi belakang demi memaksimalkan ruang bagasi dan kabin.

“Dengan bangga kami memperkenalkan The New Lexus ES. The New Lexus ES dibekali 4th Generation Lexus Hybrid Drive, teknologi Self-Charging Hybrid dapat menghasilkan jarak tempuh yang lebih jauh namun tetap efisien,” ucap Bansar Maduma, General Manager Lexus Indonesia.

The New Lexus ES sendiri terlihat semakin gagal dengan tampilan 3-LED Headlights. Lampu depan baru ini diketahui memiliki fitur keselamatan, seperti Adaptive High Beam Systen (AHS) dan Adaptive Front Headlight System (AFS) yang merupakan fitur active safety Lexus Safety System+. Selain itu, Tampilan vertical spindle grille mobil ini telah didesain ulang dengan bentuk ‘L’ kecil di bagian wajah The New Lexus ES.

Pada bagian interior, mobil baru ini dilengkapi dengan 12.3 inci Center Display yang telah dimajukan dan mendapatkan kapabilitas touchscreen. Kabinnya pun diketahui menjadi yang terluas di kelasnya, serta memiliki fitur Rear Seat Control Panel, Side and Rear Sunshade dan sistem audio premium Mark Levinson dengan 17-speaker.

The New Lexus ES Hybrid ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur canggih. Selain Lexus Safety System+ dan active safety suite. Mobil baru ini juga menawarkan fitur Pre-Collision System (PCS), Lane Tracing Assist (LTA), Lane Keep Assist (LKA), dan Dynamic Radar Cruise Control (DRCC).

Mobil mewah ini dibanderol dengan harga sebesar Rp 1,127 miliar on-the-road (OTR) DKI Jakarta. Harga tersebut sudah masuk dalam hitungan regulasi pajak emisi sesuai dengan PP nomor 72 tahun 2021.

