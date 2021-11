Tampil di GIIAS 2021, Audi Bawa RS4 Avant hingga Audi Q8 RS Look

TEMPO.CO, Jakarta - PT Garuda Mataram Motor, agen pemegang merek Audi di Indonesia resmi memamerkan dua line-up terbarunya, yakni New Audi RS4 Avant dan New Audi A5 Sportback dalam ajang GIIAS 2021. Selain itu, Audi juga membawa SUV mewah Q8 RS Look.

New Audi RS4 Avant menarik perhatian pengunjung GIIAS 2021 karena memang mobil ini merupakan station wagon paling bertenaga yang pernah mengaspal di Indonesia. Sedangkan New Audi A5 ditawarkan kepada konsumen dalam dua model, yakni A5 Sportback dan A5 Coupe.

"Kami juga memperkenalkan Audi Q8 RS Look yang mengombinasikan keleluasaan dan keergonomisan SUV dengan garis desain yang elegan dari sebuah coupe. Dengan balutan body kit RS terbaru yang membuat tampilannya lebih sporty," kata Head of Sales PT Garuda Mataram Motor, Ahmad Badawi dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Senin, 15 November 2021.

Audi RS4 Avant tersedia dalam delapan pilihan warna, yakni Tango Red Metallic, Turbo Blue, Daytona Gray Pearl Effect, Navarra Blue Metallic, Sonoma Green Metallic, Glacier White Metallic, Nardo Gray, dan Mythos Black Metallic. Station wagon ini dijual dengan harga Rp 2,543 miliar off the road.

Kemudian New Audi A5 Sportback dan Coupe hadir dalam lima varian warna, yakni Tango Red Metallic, Turbo Blue, Daytona Gray Pearlescent, Ibis White, dan Mythos Black Metallic. Kedua model Audi A5 ini dipasarkan dengan banderol mulai dari Rp 1,251 off the road.

Sementara Audi Q8 RS Look dipasarkan di Indonesia dengan banderol Rp 2,449 miliar off the road. Untuk pilihan warnanya ada delapan, yakni Deep Black, Carrara White, Samuray Grey, Florest Silver, Dragon Orange, Argus Brown, Galaxy Blue, dan Cobra Beige.

