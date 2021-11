Volkswagen Tiguan Allspace Sport dan Allspace Camping Mejeng di GIIAS 2021

TEMPO.CO, Jakarta - PT Garuda Mataram Motor (GMM) sebagai agen pemegang merek Volkswagen di Indonesia hadir di pameran GIIAS 2021 dengan membawa sejumlah model mobilnya. Dua mobil yang menjadi highlight VW di pameran otomotif tahunan ini adalah Tiguan Allspace Sport Edition dan Tiguan Allspace Camping Edition.

Sebenarnya VW Tiguan Allspace ini pertama kali diperkenalkan pada GIIAS 2019, namun kali ini Volkswagen menghadirkan versi lain dari Tiguan generasi kedua ini. Kedua model hadir dengan sejumlah keunggulan yang cocok bagi kebutuhan konsumen keluarga Indonesia.

"Kami berikan opsi yang semakin eksklusif dengan kehadiran Tiguan Allspace Sport Edition yang kami perkenalkan bulan Agustus tahun ini serta Tiguan Allspace Camping Edition yang baru kami pamerkan mulai hari ini,” kata Head of Sales PT GMM Ahmad Badawi dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Senin, 15 November 2021.

Volkswagen Tiguan Allspace Camping Edition di GIIAS 2021, 11-21 November 2021. (VW Indonesia)

VW Tiguan Allspace Sport Edition dijual secara eksklusif sejak awal Agustus 2021 di seluruh diler VW di Indonesia. Hadir sebagai model eksklusif, setiap unit dari mobil ini akan mendapatkan nomor edisi khusus.

Kemudian VW juga menawarkan perbedaan pada setiap unit Sport Edition yang dijual seperti bumper depan sporty, warna trim pintu yang sama dengan bodi, bumper belakang full body colour, diffuser berwarna hitam, spoiler atap warna hitam, dan cover spion body colour.

Sedangkan untuk VW Tiguan Allspace Camping Edition akan mendapatkan tenda dan dua buah matras setiap pembelian unitnya. Kemudian pada Camping Edition ini, kursi baris keduanya bisa dilipat dan saat kondisi dilipat, bisa digunakan tidur untuk empat orang dewasa.

VW Tiguan Allspace Sport Edition ini ditawarkan dengan harga Rp 685 juta on the road (OTR) Jabodetabek. Sementara VW Tiguan All Space Camping Edition dilego dengan banderol Rp 648 juta OTR Jabodetabek.

