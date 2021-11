Konsumen Bisa Custom Sesuai Selera di Layanan My Own Creta, Ini Harga Paketnya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) telah meluncurkan mobil baru Hyundai Creta di pembukaan GIIAS 2021, Kamis, 11 November 2021. Kehadiran SUV terbaru ini dibarengi dengan sejumlah fitur dan layanan menarik.

Selain menghadirkan teknologi Bluelink, yang bisa membuat pengguna selalu terhubung dengan mobil melalui smartphone, HMID juga memberikan layanan My Own Creta. Dengan layanan ini, pelanggan nantinya bisa custom sesuai selera.

Head of Sales Operation PT HMID, Constantinus Herlijoso menjelaskan bahwa ada 10 paket yang bisa dipilih oleh para konsumen dalam menikmati layanan My Own Creta. Pelanggan nantinya bisa memilih warna eksterior, interior, aksesoris dan seluruh paket yang ditawarkan.

“My Own Creta ini kami sebut juga sebagai layanan build to order atau kustomisasi kendaraan yang kami buat sesuai spek yang diinginkan pelanggan,” ujar Herlijoso, dalam konferensi pers di GIIAS 2021 kemarin.

Lebih lanjut, Herlijoso menjelaskan bahwa pelanggan yang ingin memborong 10 paket My Own Creta itu, maka harus mengeluarkan uang sekitar Rp 80 juta. Sekedar informasi, penambahan fitur canggih menjadi paket yang paling mahal dalam layanan ini.

Para pelanggan yang ingin meng-custom Hyundai Creta, maka nantinya harus sedikit bersabar. Itu dikarenakan proses produksi hingga pengiriman mobil memakan waktu kurang lebih tiga bulan.

“Jika konsumen pesan sebelum tanggal 10, maka mobil akan diproduksi pada bulan berikutnya. Alokasi Hyundai Creta yang dikustomisasi melalui layanan My Own Creta sendiri hanya 10 persen dari total produksi mobil tersebut tiap bulannya,” tambah dia.

Daftar Harga Paket My Own Creta

Sport: Tilt & Telescopic Steering Wheel, dan Paddle Shift Rp 1.000.000, Lighting: LED Headlamps, LED Rear Combination Lamps, and Dark Chrome Radiator Grille + DRL Rp 7.000.000, Sunroof + Two Tone Roof: Panoramic Sunroof, Two Tone Roof, dan LED Personal Lamp Rp 15.000.000, Premium: Kursi baris pertama berventilasi, Side Curtain Airbag, Glove Box Cooling, Ambient Mood Lamp, Embroidered Leather, dan High Gloss Center Console Rp 10.000.000, Outdoor: Luggage Net, Luggage Power Outlet, dan Front/Rear Mud Guard Rp 500.000, BOSE Sound: BOSE Premium Sound (External Amp. + 8 Speakers) Rp 7.500.000, Air Purifier: Armrest Type Air Purifier Rp 5.000.000, Body Kit: Front/Rear Skid Plate atau Side Skirt Rp 12.000.000, Red Color Pack: Front/Rear Skid Plate atau Side Skirt (termasuk body kit), Dark Chrome Radiator Grille + DRL, dan Black Body Color + Red Accent Color Rp 15.000.000, High-Tech: 10.25” Color TFT LCD Cluster / Cruise Control, termasuk pilihan dari berbagai fitur keamanan Hyundai SmartSense, yang mencakup: Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) / Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) / Safe Exit Warning (SEW), Lane Keeping Assist (LKA) / Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) / Driver Attention Warning (DAW), Drive Mode Select (DMS), dan Rear Occupant Alert (tanpa sensor) Rp 22.000.000,

