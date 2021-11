Mitsubishi New Xpander dan New Xpander Cross untuk Pasar Indonesia

INFO NASIONAL– PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC), memperkenalkan NEW XPANDER sebuah ”New Generation Crossover MPV”, dan NEW XPANDER CROSS untuk pasar Indonesia, yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari model sebelumnya. NEW XPANDER mengusung tagline “Be The Life Xpander” melalui peluncuran virtual pada 8 November 2021.

Be The Life Xpander sebagai manifesto keyakinan bahwa “Adventure” ada di kehidupan setiap individu. Menjalani kehidupan setiap hari dengan semua tantangan serta harapannya adalah sebuah adventure, dimana Mitsubishi Motors ingin menjadi brand yang akan semakin melengkapi setiap adventure dalam kehidupan tersebut menuju kebahagiaan yang lebih baik lagi.

Sejak diluncurkan dalam debut global pada 2017 di Indonesia. total populasi XPANDER saat ini telah mencapai lebih dari 210 ribu unit, dan telah meraih puluhan penghargaan dari berbagai media dan institusi nasional.

Dengan segala keunggulan fitur di sisi interior dan eksterior yang semakin luxurious, performa dan sistem keselamatan yang semakin baik, kami memperkenalkan NEW XPANDER sebagai generasi terbaru, yang akan menjadi partner konsumen kami di Indonesia menjalani petualangan hidup. Kami ingin selalu menjadi bagian dari perjalan hidup Anda yang terus berputar, guna menciptakan momen berharga tak terlupakan bersama orang-orang terkasih. Be The Life Xpander!,” ujar President Director PT MMKSI Naoya Nakamura.

Sebagai partner petualangan hidup NEW XPANDER hadir dengan beragam pengembangan dan penyempurnaan, menjadi sebuah “New Generation Crossover MPV” yang lebih mewah dengan balutan kesan tangguh sekaligus modern.

Berikut empat penyempurnaan NEW XPANDER

1.Distinctive Exterior Design

NEW XPANDER hadir dengan desain baru pada sisi eksterior dengan bahasa desain “Dynamic Shield” khas Mitsubishi Motors yang mendapatkan penyegaran sehingga tampil lebih gagah, modern dan mewah, yang meningkatkan karakteristik SUV yang lebih aktif. Pembaruan eksterior terdapat pada: New Front Bumper Design, New T-Shape Headlight with LED2, New Rear Design, New T-Shape LED Tail Light, Side Sill Garnish, Electric Switch Tail Gate Door Handle, New 17” Two Tone Alloy Wheel3.

2.Kabin yang Lebih Mewah dan Nyaman

NEW XPANDER menawarkan kemewahan dan kenyamanan pada sisi interior dengan kabin berkualitas tinggi, ruang interior yang luas dengan total 19 ruang penyimpanan, serta pilihan konfigurasi kursi terbaik di kelasnya, memberikan kemudahan dan utilitas maksimal.

Pembaruan interior pada NEW XPANDER terdapat pada: New Horizontal Axis Design Dashboard with soft touch, New Interior Color & Accent, New Digital AC Panel4,New 8” Touchscreen Audio with Smartphone Linked Display Audio (SDA)4, New Design Meter Cluster with Opening Animation4, New Design Steering Wheel with Audio Steering & Hands Free Switch, New Rear AC Garnish, New Instrument Panel & Door Trim with Soft Pad4, New 3-Dimension Seat Design, New Console Tray & Card Holder, New Rear Armrest with Cup Holder, New Floor Console with Armrest4, New Rear USB Port on Front Console4, KOS dan Start Stop Button4, serta Cruise Control3.

3.Inovasi Teknologi yang menunjang performa

- Performa CVT NEW XPANDER memberikan keseimbangan terbaik antara akselerasi yang maksimal dan tajam layaknya transmisi AT 8 percepatan, efisiensi bahan bakar, kerapatan, serta perpindahan yang mulus

- Transmisi CVT dipadukan dengan mesin 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve dengan spesifikasi Euro4, yang menghasilkan output maksimum: 105 PS pada 6,000 RPM, torsi 141 N.m pada 4,000 RPM.

Peningkatan kualitas suspensi dan shock absorber, dilakukan dengan tuning terbaru, sehingga menghasilkan pengendalian dan stabilitas yang lebih nyaman untuk pengendaraan yang lebih stabil di jalan yang kasar. Ground Clearance terdepan dikelasnya dan visibilitas yang baik untuk mendukung pengendaraan di beragam medan. Kekedapan kabin ditingkatkan dengan mengoptimalkan insulasi suara untuk memberikan rasa nyaman berkendara dan selama diperjalanan.

4.Sistem Keselamatan Terkini

NEW XPANDER dilengkapi sistem keselamatan yang unggul, yaitu: Dual SRS Airbags, struktur RISE body, Seatbelt dengan ELR 3 titik dan ISO-FIX child seating fixing bar, New Speed Sensitive Automatic Door Lock2, New Electric Parking Brake with Brake Auto Hold4, ASC, ABS-EBD dengan BA, ESS, Hill Start Assist (ASC, BA dan HSA, dilengkapi mulai dari varian GLS hingga Ultimate CVT). (*)