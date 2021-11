GIIAS 2021, Cicilan All New Toyota Avanza Mulai Rp 2,9 Juta per Bulan

TEMPO.CO, Tangerang - PT Toyota Astra Motor (TAM) memanfaatkan ajang GIIAS 2021 untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki mobil baru. Dalam pameran otomotif tahunan ini, Toyota memberikan sejumlah promo pembelian selain memberikan keringanan harga berkat insentif PPnBM.

"Di Toyota kami tak hanya menyediakan program kepemilikan mobil tapi juga pakai mobil melalui layanan KINTO. Ini bisa dimanfaatkan konsumen selama program PPnBM DTP masih berjalan tinggal 1 bulan lagi," kata Head of Public Relation PT TAM Dimas Aska, dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Kamis, 18 November 2021.

Selama gelaran GIIAS 2021, Toyota memberikan promo kredit cicilan ringan melalui program EZDeal. Di bulan ini, paket cicilan ringan EZDeal mencakup enam model, yakni All New Avanza, All New Veloz, Raize, Yaris, Rush, dan Vios.

Untuk All New Avanza, calon konsumen bisa mendapatkannya dengan cicilan ringan mulai dari Rp 2,9 juta per bulan, sedangkan All New Veloz cicilannya mulai dari Rp 3,5 juta per bulan. Kemudian untuk Toyota Raize cicilan ringan mulai dari Rp 2,7 juta per bulan, Yaris mulai dari Rp 3,5 juta per bulan, Rush mulai dari Rp 3,5 juta per bulan, dan Vios mulai dari Rp 4 juta per bulan.

Selain itu, Toyota juga memiliki program KINTO, yang memungkinkan konsumen dapat berlangganan kendaraan Toyota, tanpa perlu repot memikirkan biaya seperti pajak kendaraan, asuransi, perawatan kendaraan, dan lain-lain.

