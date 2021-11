Pemenang Honda Racing Simulator Diumumkan di GIIAS 2021, Ini Daftarnya

TEMPO.CO, Tangerang - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan daftar pemenang Honda Racing Simulator Championship 2 (HRSC 2) di arena GIIAS 2021 hari ini, Kamis, 18 Nvember 2021.

Dalam kompetisi yang berlangsung 6 seri, terpilih 9 pemenang dari tiga kelas berbeda, yakni Rookie, Rising Star, Master.

Pada kelas Rookie di Honda Racing Simulator Championship 2, Rio Loho berhasil keluar sebagai juara pertama, diikuti Arya Sena di posisi kedua, dan Enrico Chiesa di posisi ketiga. Sementara pada kelas Rising Star, juara pertama ditempati Jason Ciputra, kemudian Billie Ebenhaezer di posisi kedua, dan Colin Lewi di posisi ketiga.

Pada kelas Master HRSC 2, Andika Rama Maulana berhasil keluar sebagai juara pertama setelah mendominasi hampir di setiap seri. Kemudian di posisi kedua ditempati Jaka Siswoyo, dan posisi ketiga ditempati pemain termuda yang menjadi juara di HRSC 2, yakni Daffa Ardiansa.

“Kami sangat senang dapat sukses menyelenggarakan ajang HRSC 2 ini untuk para Simracer di Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada para peserta yang telah antusias mengikuti kompetisi ini dan memberikan hiburan bagi para penonton dan para pecinta balap,” kata Business Innovation and Marketing & Sales Director PT HPM, Yusak Billy di GIIAS hari ini, Kamis, 18 November 2021.

Tidak hanya memberikan hadiah bagi 9 pemenang tersebut. Honda di arenaa GIIAS 2021 juga memberikan hadiah bagi 10 pemain dengan poin tertinggi. Pada kelas Master, peserta akan mendapatkan Rp 65.000 per poin, kelas Rising Star Rp 20.000 per poin, dan kelas Rookie Rp 10.000 per poin.

Honda Racing Simulator Championship 2 diikuti 205 peserta yang tersebar dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam babak kualifikasi, sebanyak 105 peserta yang lolos dibagi ke dalam tiga kelas untuk menyesuaikan mobil yang digunakan. Pada kelas Master mobil yang digunakan adalah New Honda Type R, sedangkan kelas Rising Star dan Rookie menggunakan mobil New Honda Brio RS Urbanite.

