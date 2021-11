Promo All New Avanza dan Veloz di Auto2000, Angsuran Mulai Rp 2,9 Juta

All New Toyota Veloz. (TAM)

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota meluncurkan dua Low MPV terbarunya, All New Avanza dan All New Veloz. Pelanggan yang ingin membeli mobil baru ini bisa melalui dealer Auto2000 yang memberikan promo uang muka rendah dan angsuran bulanan yang murah.

Auto2000 juga memiliki fitur simulasi kredit yang tersedia pada layanan Auto2000 Digiroom. Fitur ini membantu pelanggan mengetahui besar DP dan cicilan per bulan sesuai dengan tenor yang dipilih.

"Selagi diskon PPnBM 100 persen masih berlaku pada All New Avanza dan All New Veloz, segera kunjungi cabang Auto2000 terdekat atau Auto2000 Digiroom," kata Chief Executive Auto2000 Martogi Siahaan dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Jumat, 19 November 2021.

Auto2000 menghadirkan sejumlah promo untuk pembelian kedua LMPV terbaru ini, salah satunya bunga 0 persen All New Avanza dan All New Veloz. Promo ini memungkinkan pelanggan bisa mendapatkan bunga 0 persen dengan tenor 6 bulan.

Ada promo cicilan ringan All New Avanza dan All New Veloz. Pelanggan bisa membeli kedua mobil ini dengan cicilan ringan mulai Rp 2,9 juta per bulan. Ada juga promo DP ringan untuk kedua mobil ini, yakni dengan DP Rp 33,5 juta.

Terakhir, Auto2000 memberikan promo Super Hero EZDeal berupa cicilan Rp 2,9 juta per bulan untuk All New Avanza dan Rp 3,5 juta per bulan untuk All New Veloz. Setiap pembelian di Auto2000, pelanggan akan mendapatkan hadiah air purifier dan uang elektronik senilai Rp 500 ribu khusus untuk pembelian secara kredit.

