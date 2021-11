All New Honda BR-V Laris Manis di GIIAS 2021, Bukukan 25 SPK per Hari

All New Honda BR-V menjadi salah satu bintang di pameran otomotif GIIAS 2021, 12 November 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Tangerang - Tampil di pameran GIIAS 2021, PT Honda Prospect Motor (HPM) membawa sejumlah model terbaru, salah satunya adalah All New Honda BR-V. Tidak disangka-sangka, low SUV terbaru ini sukses mencuri perhatian pengunjung pameran.

Besarnya minat pengunjung GIIAS 2021 terhadap All New BR-V ini terlihat dari jumlah pemesanan yang mencapai 25 SPK (surat pemesanan kendaraan) dalam sehari. Honda mengungkapkan bahwa ini merupakan penerimaan yang cukup baik dari pelanggan terhadap BR-V terbaru.

“Saat ini pemesanan All New BR-V sudah lebih dari 2.100 unit. SPK per harinya sekitar 20 sampai dengan 25 SPK, penerimaan yang cukup baik,” ungkap Business Innovation and Marketing & Sales Director PT HPM, Yusak Billy saat ditemui di GIIAS di ICE, BSD City, Tangerang, Kamis, 18 November 2021.

Selama gelaran GIIAS 2021, Honda mengaku terkejut dengan jumlah pengunjung yang datang, khususnya yang mendatangi booth Honda. Menurut Billy, jumlah pengunjung setiap harinya mencapai 9.600 sampai dengan 9.800 orang, sedangkan di akhir pekan, jumlah pengunjung bisa tembus 10.000 orang.

“Per harinya SPK itu sekitar 150, itu hari biasa, kalau weekend bisa lebih dari itu. Pengunjung biasanya baru melihat-lihat saja di kunjungan pertamanya, nanti menjelang penutupan, baru akan kembali lagi untuk SPK,” jelas Billy.

Sekilas tentang All New Honda Brio. Mobil ini merupakan model low SUV yang hadir dengan desain yang lebih baru dibanding model sebelumnya. Dari sisi tampilan eksterior, Honda BR-V terbaru ini dibangun dari konsep Honda N7X yang sebelumnya diperkenalkan di Indonesia.

Honda BR-V generasi kedua ini sudah menggunakan fitur-fitur terbaru seperti Honda Sensing, Walk Away Auto Lock, Remote Engine Starter, hingga Honda Lane Watch. Kemudian HPM mengklaim mobil ini memiliki ketangguhan mobil SUV dan kenyamanan layaknya mobil MPV dengan penggunaan konfigurasi 7 kursi penumpang.

Kemudian dari sektor dapur pacu, All New Honda BR-V ini dibekali mesin 1.5 liter DOHC dengan teknologi i-VTEC yang menghasilkan tenaga sebesar 121 PS. Mesin baru ini sama dengan yang digunakan pada Honda City Hatchback dan diklaim lebih bertenaga dari Honda BR-V model sebelumnya.

All New Honda BR-V ini hadir dalam varian S MT, E CVT, E MT, dan Prestige CVT. Mobil baru generasi kedua model 7-Seater LSUV Honda ditawarkan dalam 5 varian dengan harga mulai Rp 275,9 juta.

All New Honda BR-V merupakan model yang mengisi segmen Low SUV. Bersaing dengan sejumlah rival seperti Toyota Rush, Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki XL7, hingga Daihatsu Terios. Model ini juga bersaing dengan model Toyota lainnya seperti All New Veloz yang diluncurkan pada 10 November 2021.

Berikut ini harga setiap varian Honda BR-V adalah sebagai berikut:

1. All New Honda BR-V S Rp 275,9 juta

2. All New Honda BR-V E Rp 289,9 juta

3. All New Honda BR-V E Rp 299,9 juta

4. All New Honda BR-V Prestige Rp 321,9 juta

5. All New Honda BR-V Prestige CVT Rp 339,9 Juta.

