Hari Terakhir GIIAS 2021: Nissan Tawarkan Cashback hingga Rp 50 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia Auto Show atau GIIAS 2021 akan berakhir hari ini, Minggu, 21 November 2021. Banyak peserta pameran memberikan program spesial untuk pengunjung. Salah satunya adalah Nissan.

Brand asal Jepang ini menawarkan program voucher cashback hingga Rp 50 juta selama pameran berlangsung. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Nissan memamerkan seluruh line up produk yang dipasarkan di Indonesia. Mulai dari Nissan Livina, Nissan Magnite, Nissan Serena, Nissan Kicks e-POWER, hingga mobil listrik Nissan LEAF. Produsen keempat terbesar di dunia ini juga memboyong mobil ikon mereka, Nissan G-TR R35.

“Dengan sejarah panjang Nissan di mobilitas elektrifikasi global, kami ingin menawarkan pengalaman dan solusi inovatif untuk mobilitas listrik di Indonesia melalui The All-New Nissan LEAF dan Nissan Kicks e-POWER,” kata Tan Kim Piauw, Direktur Sales & Marketing, PT Nissan Motor Distributor Indonesia, dalam keterangan resmi, Sabtu, 20 November 2021.

Tan mengklaim bahwa booth Nissan mendapatkan sambutan yang cukup antusias dari pengunjung. Ia mengklaim lebih dari 25 ribu pengunjung mendatangi booth Nissan selama pameran berlangsung. “Hal ini membuktikan bahwa animo masyarakat cukup tinggi terhadap industri otomotif di Indonesia, terutama produk Nissan,” ujar dia.

Di pameran GIIAS 2021, Nissan menawarkan sejumlah program unggulan, seperti:

• Nissan Livina dan All-New Nissan Magnite: free service dan parts 50.000 km/ 4 tahun, bunga 0 persen / angsuran ringan / TDP ringan / Step Up cicilan.

• Nissan Kicks e-POWER free service dan parts 50.000 km/ 4 tahun, bunga 0 persen / angsuran ringan / TDP ringan / Step Up cicilan, garansi baterai elektrik 100.000 km/ 5 tahun.

• The All-New Nissan Leaf: free service dan parts 70.000 km/ 5 tahun, Free AC Home Charger, bunga 0 persen / angsuran ringan / TDP ringan, dan garansi baterai elektrik 160.000 km/ 8 tahun.

Pameran otomotif GIIAS 2021 masih akan berlangsung hingga 21 November 2021.

