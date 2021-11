Tips Persiapan Pengendara Motor Sebelum Touring dari Yamaha

TEMPO.CO, Jakarta - Touring dengan sepeda motor baik sendiri maupun bersama rekan-rekan komunitas biker menjadi salah satu cara menikmati aktivitas berkendara. Menurut Yamaha dalam touring jarak jauh banyak hal yang harus diperhatikan.

Kondisi sepeda motor dan pengendara harus dipastikan prima. Tujuannya, demi kelancaran dan keselamatan di perjalanan.

Yamaha memberikan tips bagi para biker dalam persiapan sebelum perjalanan jarak jauh menggunakan motor:

1. Cek Kondisi Sepeda Motor

Tips Yamaha yang pertama, sebelum touring biker harus pastikan sudah mengecek seluruh komponen motor, seperti ban, oli, aki, dan lainnya.

Khusus pengguna Connected Model dari Yamaha dapat memanfaatkan fitur Y-Connect untuk mengecek oli dan aki sebelum memulai perjalanan secara lebih praktis melalui smartphone.

Yamaha Connected Model seperti motor All New NMAX 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected.

“Pengguna motor bisa mendapatkan notifikasi apabila terjadi malfungsi pada motor. Dan kalau mau ke bengkel Yamaha terdekat bisa lihat di aplikasi My Yamaha Motor," kata bikers All New NMAX 155 yang juga member YNCI (Yamaha NMax Club Indonesia) Chapter Bangka, Nanda, dalam siaran pers Yamaha hari ini, Senin, 22 NOvember 2021.

2. Pastikan Kondisi Tubuh Sehat

Tips dari Yamaha berikutnya adalah menjelang hari keberangkatan touring, siapkan fisik pengendara motor atau biker sebaik mungkin. Tidur cukup dan jaga asupan makanan serta minuman untuk meningkatkan konsentrasi ketika berkendara.

Jangan coba memaksakan diri ketika merasa lelah di perjalanan. Berhenti sejenak untuk istirahat guna memulihkan kembali tenaga dan konsentrasi.

3. Kenali Rute Perjalanan

Menurut Yamaha, memahami kondisi dan karakter jalan yang akan dilewati merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi risiko kecelakaan motor di jalan. Pengendara motor bisa menghindari atau berhati-hati ketika melintas di daerah rawan kecelakaan.

4. Patuhi Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan

Salah satu penyebab tingginya jumlah kecelakaan di jalan adalah karena minimnya kesadaran pengendara motor untuk mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan.

5. Gunakan Riding Gear yang Lengkap dan Layak

Tips Yamaha yang terakhir adalah wajib menggunakan riding gear yang layak dan terstandarisasi ketika berkendara atau touring jarak jauh, termasuk jas hujan.

“Jangan lupa download aplikasi My Yamaha agar dapat mengetahui kondisi motor dan menghubungi dealer terdekat jika ada masalah dengan motor selama touring," ujar Instruktur Yamaha Riding Academy (YRA) area Bangka Oriansah M.

JOBPIE

Baca: Sering Touring Sepeda Motor, Simak Tips Melewati Jalan Berkelok