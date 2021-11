Traga Blind Van Mobil Terlaris Isuzu, Total Laku 459 Unit di GIIAS 2021

TEMPO.CO, Jakarta - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) berhasil mencatatkan penjualan mobil sebanyak 459 unit selama GIIAS 2021. Penjualan mobil terlaris Isuzu dimonopoli model mobil komersial.

“Kami berterimakasih kepada semua pihak yang terlibat dan tentunya kepada konsumen yang telah mempercayai Isuzu sebagai real partner dalam perjalanan bisnis konsumen,” kata Vice President Director PT IAMI Jap Ernando Demily dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Selasa, 23 November 2021.

Dari total penjualan mobil Isuzu di GIIAS 2021, isuzu Traga Blind Van terjual 117 unit, disusul Isuzu Elf (243 unit), Isuzu Giga (75), Isuzu D-Max (11), dan Isuzu mu-X (13).

Nilai transaksi Isuzu di GIIAS 2021 mencapai Rp 251 miliar.

Isuzu juga meraih predikat Favorite Booth untuk kategori Commercial Vehicle di GIIAS 2021. Penilaian ini berdasarkan perhitungan pengunjung yang 1.200 orang selama 7 hari pameran otomotif tersebut.

Selama GIIAS 2021, Isuzu meluncurkan tiga model terbarunya, yakni Traga Blind Van, All New D-Max, dan All New mu-X. Dalam pameran otomotif tahunan ini, Isuzu juga menghadirkan sejumlah acara, seperti talkshow, seminar, hingga melepas komunitas Isuzu Mu-X.

Baca: Produksi Isuzu Panther Dihentikan