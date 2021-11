Penjualan Suzuki di GIIAS 2021 Tembus 1.221 Unit, Ertiga Sport FF Sold Out

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) membukukan penjualan sebanyak 1.221 unit selama pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS, 11-21 November 2021. Dalam pameran otomotif tahunan ini, All New Suzuki Ertiga Sport FF yang hanya dijual 125 unit saja, ludes terjual.

"Terima kasih atas antusiasme pengunjung serta dukungan dari semua pihak kepada Suzuki. Pencapaian kami di GIIAS, terutama animo konsumen terhadap XL7 dan All New Ertiga, membuat produk baru yang kami launching, yaitu All New Ertiga SS FF, sold out sebelum GIIAS berakhir,” kata 4W Marketing Director PT SIS Donny Saputra, dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Rabu, 24 November 2021.

Dari total penjualan Suzuki selama di GIIAS 2021, Suzuki XL7 menjadi model terlaris dengan penjualan sebanyak 604 unit atau berkontribusi 49 persen dari total penjualan. Kemudian All New Suzuki Ertiga terjual sebanyak 421 unit dan menyumbang 34 persen terhadap total penjualan.

Selain kedua model andalan tersebut, penjualan Suzuki di GIIAS 2021 juga ditopang sejumlah model seperti New Carry Pickup, New Ignis, New Baleno, Karimun Wagon R, hingga SX4 S-Cross.

Selama pameran GIIAS 2021, Suzuki juga menghadirkan suku cadang seperti ECSTAR untuk sepeda motor dan mesin tempel kapal, juga melengkapi jajaran Oil & Chemical Suzuki.

Sementara penjualan Suzuki Genuine Accessories (SGA), Suzuki Apparel, serta paket aksesori berhasil terjual melampaui target yang sudah ditentukan, yakni sebesar 7 persen.

