BSI OTO Show 2021 Tawarkan Pembiayaan Otomotif Berbasis Syariah

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Syariah Indonesia (BSI) bersama Mandiri Utama Finance Syariah (MUF-Syariah) menggelar BSI OTO Show 2021 dari 22-28 November 2021 di Gandaria City Mall, Jakarta. Pameran otomotif ini juga digelar secara online melalui situs www.bsioto.muf.co.id mulai 15-28 November 2021.

BSI OTO merupakan produk pembiayaan otomotif berbasis syariah. Melalui pameran ini, BSI dan MUF-Syariah berharap dapat mendorong peningkatan inklusi pembiayaan otomotif syariah di Indonesia.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat turut menggairahkan pasar otomotif di Indonesia yang saat ini tengah bergerak kembali di masa pandemi," kata Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Rabu, 24 November 2021.

Dalam gelaran BSI OTO Show 2021, BSI menghadirkan penawaran menarik bagi nasabah seperti margin pembiayaan mulai dari 2,75 persen, bonus e-wallet senilai Rp 500 ribu, hingga bonus perlindungan tunjangan jaminan hukum pihak ketiga serta perlindungan personal accident sampai Rp 25juta.

Kemudian juga nasabah payroll BSI, ASN/PNS, karyawan BUMN, dan Car Ownership Program akan diberikan DP mulai 0 persen. Kemudian juga ada pilihan produk pembiayaan mobil baru, mobil bekas, serta sepeda motor baru.

BSI OTO akan memberikan kemudahan berupa fasilitas approval cepat serta fasilitas simple document berupa kemudahan persyarat dokumen pengajuan. Dengan sejumlah program yang dihadirkan, BSI OTO menargetkan bisa meraup pembiayaan hingga Rp 50 miliar selama 2 minggu pameran otomotif BSI OTO Show.

