Hummer EV Dikirim ke Konsumen Mulai Desember 2021

TEMPO.CO, Detroit - General Motors akan memulai pengiriman truk pikap GMC Hummer EV pada Desember, kata Kepala Merek GMC, Duncan Aldred, seperti dikutip dari Reuters, Selasa, 23 November 2021.

Aldred menyampaikan bahwa Hummer EV Edition 1, varian tertinggi, akan memiliki jangkauan mengemudi listrik 329 mil atau setara 529 kilometer.

GM meluncurkan Hummer EV dengan harga awal di atas US$ 100.000 atau setara Rp 1,4 miliar (kurs saat ini US$ 1 = Rp 14,264). GM akan mengumumkan harga untuk model berikutnya dengan rentang mengemudi lebih tinggi pada 2023.

Aldred mengatakan lebih dari 80 persen pemesanan untuk pikap Hummer listrik adalah untuk model Edition 1 dan hampir setengah dari lebih dari 125.000 orang yang telah menyatakan minatnya pada Hummer EV telah memberikan tanda jadi (booking fee) US$100 (Rp 1,4 juta) untuk memesan truk tersebut.

Hummer EV akan bergabung dengan pikap listrik buatan Rivian Automotive Inc di pasaran. Ford Motor Co juga akan memperkenalkan F150 Lightning listriknya tahun depan. Sedangkan Tesla sedang membangun pabrik di Austin, Texas, untuk merakit pikap listrik Cybertruck.

Pekan lalu, GM memamerkan Hummer EV, yang dikembangkan dalam 18 bulan, ketika Presiden AS Joe Biden mengunjungi pabrik Detroit-Hamtramck, yang dijuluki "Factory Zero." Pejabat GM mengatakan bahwa produsen mobil No. 1 AS telah menjual pikap tahun pertama.

“SUV Hummer EV, yang akan diperkenalkan pada 2023, pada akhirnya akan menjadi penjualan utama di antara kendaraan Hummer, menyumbang sekitar 60 persen dari penjualan,” kata Aldred.

REUTERS

Baca juga: Hummer EV Edition 1 Berharga Rp 1,7 Miliar Ludes dalam 11 Menit

Video test drive New Mitsubishi Xpander 2021: