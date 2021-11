Lihat Lego Toyota Land Cruiser 300 Pertama di Dunia di UEA

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Importir Toyota asal Uni Emirat Arab atau UEA, Al-Futtaim Motors, membangun mobil mainan SUV Toyota Land Cruiser 300 dari susunan bata Lego ukuran 1:1.

Mengutip Autoblog, Senin, 29 November 2021, Cruiser berskala 1:1 ini terdiri atas 440.000 susunan batu bata Lego dengan hasil akhir yang memiliki berat sekitar 2.050 kg, sedikit lebih ringan dari berat sebenarnya 2.540 kg.

Proyek pembangunan mobil mainan Lego pertama di dunia model Toyota Cruiser ini dilakukan tim berisi 12 orang dengan waktu pengerjaan 2.688 jam.

Keseluruhan eksterior termasuk jendela, ban, dan logo oval kecil Toyota dapat ditemukan di mobil mainan Lego itu.

Lampu depan dan belakang bahkan bisa terang, backlit dari beberapa jenis sumber cahaya interior.

SUV Land Cruiser 300 dari bata Lego ini dibangun di salah satu pusat perbelanjaan di Uni Emirat Arab (UEA).

Pengunjung atau penikmat SUV Toyota Land Cruiser 300 dari seluruh dunia dapat melihat hasil akhir dan time-lapse singkat pembangunan mobil ini pada kanal YouTube Toyota UAE.

Toyota Land Cruiser 300 sepertinya akan segera hadir untuk pasar Indonesia. Ini terlihat dari data dokumen pemerintah dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 40 Tahun 2021.

Dilansir Tempo dari beleid tersebut hari ini pada Selasa, 28 September 2021, terlihat ada tiga model Land Cruiser 300 yang akan hadir di Tanah Air, yakni LC 300 GR-S 4X4 A/T, LC 300 VX 4X4 A/T, dan LC 300 ZX 4X4 A/T. Masing-masing memiliki kode nama FJA300R-GNUSY, FJA300R-GNUVY, dan FJA300R-GNUZY.

