All New Honda BR-V Laku 2.300 Unit, Didominasi Tipe Tertinggi

All New Honda BR-V dipamerkan di Atrium Trans Studio Mall Makassar 7 - 11 Oktober 2021. (HPM)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengungkapkan bahwa pemesanan mobil jenis SUV All New Honda BR-V sudah tembus 2.300 uni sesuai surat pemesanan kendaraan (SPK).

Pemesanan terbanyak disumbang tipe tertinggi Prestige CVT with Honda Sensing.

“SPK kami sudah 2.300 dan hampir 50 persen pemesanan itu ada di Jakarta,,” kata Business Innovation and Marketing & Sales Director PT HPM Yusak Billy di Pabrik HPM di Karawang, Jawa Barat, hari ini, Senin, 29 November 2021.

Menurut Billy, SUV All New Honda BR-V banyak diminati konsumen baik sebelum harga diumumkan maupun setelah harga diumumkan.

Honda mengumumkan harga resmi All New BR-V pada saat pameran GIIAS 2021 beberapa waktu lalu.

“Harganya sudah termasuk pajak emisi, tapi jika PPnBM kembali diperpanjang di tahun depan, kami akan melakukan penyesuaian harga lagi,” ujarnya.

Billy mengatakan konsumen yang sudah memesan All New BR-V, akan menerima mobil baru itu mulai Januari 2022. All New BR-V ini belum memasuki tahap produksi massal.

“Masih trial produksi tapi sudah mendekati mass production,” ucapnya tentang mobil baru SUV All New Honda BR-V.

