First Drive All New Honda BR-V: Kenyamanan Meningkat, Tenaga Beda Tipis

All New Honda BR-V 2022 di Pabrik Honda, Karawang, Jawa Barat, 29 November 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - All New Honda BR-V resmi melakoni world premiere di Indonesia pada September 2021. Setelah hampir 3 bulan dipasarkan, Tempo mendapatkan kesempatan perdana untuk melakukan test drive All New BR-V.

Test drive Honda BR-V diadakan di pabrik PT Honda Prospect Motor, Karawang, Jawa Barat, hari ini, Senin, 29 November 2021.

Sebelum test drive, Impresi awal terhadap All New Honda BR-V ini adalah mobil ini jelas memiliki tampilan desain yang jauh berbeda dibandingkan BR-V generasi sebelumnya.

Penampilannya berbeda dengan versi lamanya karena All New BR-V ini dibangun dari platform N7X Concept yang beberapa waktu lalu dipamerkan di Indonesia.

Bagian samping mobil terlihat lebih ramping dengan garis memanjang dari depan ke belakang. Kemudian lampu depan, gril depan, dan kap mesin dirancang untuk menonjolkan garis bodi tegas yang tersambung dari depan hingga ke belakang.

Lampu utama All New BR-V juga terlihat menyambung dengan grill depan dan lampu belakangnya tersambung dengan garis yang membentang dari samping.

Video kupas tuntas All New Honda BR-V:

Di area kabin SUV ini terdapat banyak kompartemen untuk menaruh barang, cup holder, hingga kursi baris ketiga yang dapat dilipat 50/50 dive down untuk menciptakan ruang bagasi yang lebih luas. Ruang bagasi juga dapat disesuaikan lagi dengan memindahkan papan yang ada di area kargo ke posisi lebih rendah.

Soal mesin dan performa, All New Honda BR-V menggunakan mesin baru, yakni 1.5L DOHC i-VTEC yang mampu menghasilkan tenaga 121 PS dan torsi 143 Nm. Mesin ini berbeda dengan generasi sebelumnya yang masih menggunakan 1.5L SOHC. Mesin baru ini sama dengan yang digunakan pada Honda City Hatcback, yang diklaim lebih irit bahan bakar sebesar 3 persen.

Saat kami test drive performa dari mesin baru BR-V, secara garis besar performa mesinnya tidak berbeda jauh dengan model sebelumnya. Hanya saja, BR-V terbaru ini punya tarikan awal yang lebih responsif dan ini bertahan sampai dengan kecepatan 60-80 km/jam. Sedangkan di atas kecepatan 80 km/jam, tenaganya tetap sama dengan model sebelumnya.

Improvisasi yang paling kami rasakan dari BR-V terbaru saat test drive ada pada sisi kenyamanan dan handlingnya. Di banding model sebelumnya, All New Honda BR-V lebih nyaman saat digunakan berakselerasi, bahkan untuk melibas trek slalom.

Suspensi mobil SUV BR-V ini terasa lebih baik dalam meredam guncangan dan lebih rigid karena memang Honda telah meningkatkan performa suspensi BR-V terbaru ini dengan kekakuan yang lebih baik.

Hal lain yang berubah pada BR-V terbaru ada pada sisi handlingnya. Dibanding model sebelumnya, BR-V terbaru ini lebih ringan dalam hal handling.

Kemudian dengan ground clearance yang lebih tinggi, yakni 220mm, tidak membuat All New Honda BR-V ini menjadi limbung saat diajak bermanuver.

Honda berhasil menghadirkan improvisasi yang besar pada All New Honda BR-V. Kami merasakan sensasi berkendara yang lebih nyaman, handling yang baik, serta mesin yang mengalami peningkatan performa.

Terlebih pada tipe tertingginya, BR-V terbaru ini sudah dibekali teknologi keselamatan Honda Sensing yang dapat membuat berkendara menjadi lebih aman dengan fitur-fitur keselamatan yang membantu pengemudi.

Baca: Impresi Pertama Melihat All New Honda BR-V, Desain Kekinian