Ekspor Mobil All New Honda BR-V Mulai Februari 2022, Lihat Daftar di Asia

PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan All New Honda BR-V hari ini, Selasa, 21 September 2021. Peluncuran BR-V generasi kedua ini merupakan world premiere alias pertama kali di dunia. (ANTARA/Ho)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor akan mulai ekspor mobil All New Honda BR-V pada Februari 2022. Menurut HPM, saat ini sudah ada 30 negara tujuan ewkspor low SUV terbaru Honda ini.

“Mobil ini distudi untuk konsumen Indonesia, tapi ternyata ada 30 negara yang mau juga. Nanti kami akan ekspor ke Asia, Meksiko, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Afrika,” ujar Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy saat ditemui di Pabrik HPM di Karawang, Jawa Barat hari ini, Senin, 29 November 2021.

Menurut Billy, karena mobil SUV ini memiliki tampilan ala Eropa, banyak negara yang tertarik pada Honda BR-V terbaru ini. Namun untuk negara lain, akan ada penyesuaian spesifikasi.

“Untuk di Asia kami ekspor ke Filipina, Bangladesh, Sri Lanka, dan Thailand. Sejauh ini masih 30 negara, belum ada penyesuaian."

PT Honda Prospect Motor menargetkan mobil low MPV All New Honda BR-V diproduksi 40.000 unit per tahun untuk pasar domestik. Sedangkan untuk pasar ekspor ditargetkan sekitar 10.000 unit per tahun.

Baca: Honda Targetkan Penjualan All New BR-V 40.000 Unit pada 2022