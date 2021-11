All New Honda BR-V Diproduksi Massal Desember, Dikirim ke Konsumen Januari 2022

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengatakan produksi massal untuk All New Honda BR-V baru akan dimulai pada pertengahan Desember 2021. Selanjutnya, unit akan dikirimkan ke konsumen pada Januari 2022.

“Saat ini BR-V terbaru masih trial production dan sudah mendekati mass production. Mass Production mulai pertengahan hingga akhir Desember dengan nomor rangka 2022,” kata Business Innovation and Marketing & Sales Director PT HPM Yusak Billy, saat ditemui di Pabrik HPM di Karawang, Jawa Barat hari ini, Senin, 29 November 2021.

Billy juga mengungkapkan bahwa harga All New BR-V ini sudah disesuaikan dengan pajak emisi. Harga yang diumumkan berlaku hingga Desember 2021 karena insentif PPnBM DTP akan berakhir pada akhir tahun ini.

“Tapi kalau PPnBM DTP diperpanjang, pastinya harga akan kami sesuaikan lagi, karena mobil ini local content-nya sudah mencapai 84 persen,” jelasnya.

Berikut adalah harga setiap varian All New Honda BR-V.

1. All New Honda BR-V S Rp 275,9 juta

2. All New Honda BR-V E Rp 289,9 juta

3. All New Honda BR-V E Rp 299,9 juta

4. All New Honda BR-V Prestige Rp 321,9 juta

5. All New Honda BR-V Prestige CVT Rp 339,9 Juta.

