All New Yamaha R15 Connected Bisa Dibeli di Tokopedia, Ada Diskon Khusus

TEMPO.CO, Jakarta - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) meluncurkan sepeda motor sport All New Yamaha R15 Connected yang bisa didapatkan melalui e-commerce Tokopedia.

Manajer Sales Strategic Planning PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) Michael Sudrajat mengatakan Yamaha melakukan ekspansi pemasaran produk melalui kerjasama dengan berbagai e-commerce terpercaya.

“Kami harap kerjasama ini dapat mempermudah konsumen dalam menjangkau produk-produk terbaru serta unggulan Yamaha,” tutur Michael Sudrajat hari ini, Rabu, 1 Desember 2021.

Yamaha menyempurnakan teknologi Connected yang mempererat hubungan antara pengendara dan motor. Keunggulan yang dimiliki motor Yamaha All New Yamaha R15 Connected memunculkan antusiasme konsumen sehingga dihadirkan moror baru All New Yamaha R15 Connected melalui Tokopedia.

“Tokopedia mengapresiasi kolaborasi dengan Yamaha Motor Indonesia. Konsumen bisa mendapatkan Yamaha All New R15 Connected tanpa harus keluar rumah," ucap Head of Category Development Tokopedia Fransiscus Leo Chandra.

Yamaha memberikan potongan harga atau diskon All New Yamaha R15 Connected, seperti senilai Rp 2,5 juta untuk R15 Series (Non Connected) dan Rp 460 ribu untuk varian FreeGo Series dan Mio Series.

Yamaha dan Tokopedia juga akan memberikan tambahan diskon sampai Rp 2 juta untuk varian Yamaha R15 (Non Connected) serta model lainnya.

