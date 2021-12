Jeep Compass Masuk Indonesia, Harga Rp 780 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT DAS Indonesia Motor resmi menghadirkan Jeep Compass 2022 ke Indonesia dengan berbagai fitur dan juga teknologi canggih di dalamnya dengan harga Rp 780 juta on the road Jabodetabek.

COO DAS Indonesia Motor, Dhani Yahya mengungkapkan bahwa negara yang memiliki ragam kontur jalan seperti Indonesia, harus diimbangi dengan kendaraan yang mampu melibas semua jalur tanpa memiliki perasaan khawatir sedikitpun pada saat berkendara.

"Jeep tahu bahwa kami membutuhkan pasangan yang sempurna untuk menemani kami di jalan setiap hari, karena setiap hari adalah petualangan, kami menyebut mereka 'Adventurous Dreamers'," kata Dhani Yahya pada saat peluncuran Jeep Compass 2022 di Senayan City, Rabu, 1 Desember 2021.

Dalam hal ini pembaharuan di berbagai sektor juga sudah dikabulkan oleh Jeep untuk semakin memberikan kesenangan dalam berkendara dalam berbagai kondisi yang dilalui.

Hal itu terlihat jelas pada bagian interior yang kini sudah dilengkapi dengan kluster instrumen digital10,25 inci full-HD dan sistem Uconnect 5 dengan layar sentuh 10,1 inci yang kini sudah dipindah ke bagian tengah dasbor sehingga lebih nyaman pada saat berkendara.

Untuk urusan keselamatan, SUV pesaing dari benua biru seperti BMW X1, dan Volkswage Tiguan ini hadir dengan fitur yang cukup lengkap diantaranya adalah sistem Hill-start assist and hill-descent control, Auto headlamps and wipers, ABS with EBD and brake assist serta Traction control.

Jeep Compass 2022 dibekali mesin besin 1.4 liter dengan daya 163 hp serta torsi maksimum mencapai 250 Nm. Bermain di harga Rp 780 jutaan, Jeep Compass akan berhadapan dengan SUV bongsor Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport.

