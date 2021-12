Lamborghini Countach Baru Jadi Mobil Listrik Peralihan ke Hybrid

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Lamborghini membuka sebuah pameran di Art Basel, Miami, AS, bertajuk “The Future is Our Heritage Exhibition." Pemeran ini kolaborasi Konsulat Jenderal Italia dan Lamborghini.

Pameran penyambutan Lamborghini Countach 2021 itu diselenggarakan di Museum Wolfsonian-Fiu hingga 5 Desember 2021.

Mengutip Carbuzz hari ini, Jumat, 3 Desember 2021, pameran menunjukkan bagaimana Lamborghini menghargai masa lalu meski memusatkan pada masa depan dengan mobil lsitrik.

Supercar Lamborghini Countach LP 5000 QV keluaran 1986 muncul dengan warna hitam dan emas, selain Lamborghini Countach LPI 800-4 terbaru baru.

"Membawa masa lalu ke masa kini,” ujar CEO Automobili Lamborghini Stephan Winkelmann.

Lamborghini model Countach LPI 800-4 menjadi produk mobil listrik kedua. Supercar tersebut sekaligus bagian dari jajaran "Direzione Cor Tauri" Lamborghini, yang menargetkan emisi karbon 50 persen lebih rendah. Selanjutnya pada 2025, mobil itu akan masuk dalam jajaran produk hybrid penuh.

Dirancang untuk merayakan ulang tahun ke-50 Lamborghini Countach, Countach LPI 800-4 baru diluncurkan pada musim panas 2021.

Lamborghini menyatakan bahwa mobil listrik Lamborghini Countach LPI 800-4 akan berlari hingga 100 km/jam dalam 2,8 detik dan memiliki kecepatan tertinggi di 355 km/jam.

HEDWIGE | CARSCOOPS | JOBPIE

Baca: Panduan bagi Crazy Rich Indonesian Sebelum Pakai Mobil Lamborghini