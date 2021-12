Legenda Reli Dakar Menjajal New Mitsubishi Xpander

Legenda Rali Paris Dakar Hiroshi Masuoka menjajal New Mitsubishi Xpander 2021. 3 Desember 2021. (Mitsubishi)

TEMPO.CO, Jakarta - Legenda Reli Dakar asal Jepang, Hiroshi Masuoka, menjajal performa New Mitsubishi Xpander dan New Xpander Cross. Aksi Masuoka itu diunggah dalam PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) di kanal YouTube resmi mereka dengan judul New Xpander Top Class Stability!, Jumat, 3 Desember 2021.

Dalam video tersebut tampak Masuoka menyiksa New Xpander dan New Xpander Cross dalam berbagai medan. Pertama adalah melalui jalur di atas gundukan setinggi 1 meter. Di jalur ini, terlihat bahwa New Xpander menawarkan approach angle yang cukup di bawah bumper depan, ground clearance di bawah bodi mobil dan departure angle di bawah bumper belakang.

Berikutnya adalah jalur dengan sudut kemiringan ekstrem (cambering). Dalam video menunjukkan ada momentum di saat mobil melaju dengan satu ban, memperlihatkan kekakuan tinggi dari struktur bodi New Xpander yang diklaim memberikan stabilitas dan handling. Juga terlihat saat melaju di permukaan jalan tidak stabil, tiga rodanya masih memiliki traksi yang baik.

Tantangan berikutnya adalah melaju di jalur yang disebut mogul driving. Ini adalah kondisi di mana pengemudi berkendara di atas pemukaan yang sangat tidak rata. Jalur ini untuk menguji ayunan suspensi New Xpander. Tampak ayunan suspensi yang diperbarui membuat roda banyak bergerak ke atas dan ke bawah, namun mobil tidak terlalu miring ke kedua sisi. Ini membantu penumpang yang tidak biasa berkendara dengan kemungkinan yang lebih kecil untuk mabuk kendaraan.

Video selanjutnya adalah menunjukan bagaimana New Xpander lolos dari kondisi ban yang selip. Ban bagian depan kini diposisikan pada roller, untuk mendemonstrasikan kendaraan dalam kondisi selip.

Mobil ini memiliki sebuah mekanisme meloloskan diri pada waktu mobil terjebak, seperti dalam kondisi gundukan atau lumpur dalam. Menggunakan sebuah sistem pengendalian traksi yang secara elektronis menghentikan selip dengan cara menginjak pedal gas, hingga pengemudi dapat mengatasinya. Fitur yang dapat diandalkan seperti ini menawarkan manfaat yang besar ketika pengemudi sedang berada dalam situasi serupa.

Berikutnya adalah video yang menunjukkan New Xpander mampu mendaki jalur dengan ketinggian yang curam. Di sini, ban depan mencengkram kokoh permukaan dan melaju tanpa adanya kondisi ban selip.

Selain itu, transmisi CVT baru ini menggunakan kecepatan mesin yang paling efisien dan jarak torsi sehingga kekuatan mesin dapat disalurkan ke permukaan jalan bahkan pada tanjakan dengan kemiringan curam seperti dalam video.

“Secara mudah dapat dijelaskan bahwa New Xpander merupakan sebuah mobil yang dapat dikendarai dengan nyaman dan aman pada berbagai kondisi jalan, dari jalanan aspal yang rata, hingga jalanan dengan permukan yang kasar," kata Masuoka dalam keterangan resmi, Jumat, 3 Desember 2021.

Menurut Masuoka, New Xpander juga menawarkan ground clearance yang cukup sehingga pengemudi dapat berkendara dengan aman tanpa terlalu khawatir tentang permukaan jalan. "Dengan tiga baris kursi seluruh keluarga dapat menikmati perjalanan jarak jauh bersama-sama, bahkan dengan kapasitas penuh 7 penumpang," ujar dia.

Ia menambahkan bahwa New Xpander memiliki bodi yang solid dengan pengendalian yang baik, dan dapat merespon dengan cepat ketika pengemudi perlu menghindari rintangan. "Dengan diameter shock absorber belakang yang lebih besar, mobil ini memberikan kenyamanan berkendara dengan suspension stroke yang cukup untuk melaju sangat stabil," tutur juara Reli Dakar 2002 dan 2003 ini.

