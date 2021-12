Pemesanan Toyota Avanza dan Veloz November Tembus 12 Ribu Unit

Pengunjung melihat All New Veloz yang dipamerkan di booth Toyota di GIIAS 2021, ICE, BSD City, Tangerang, 12 November 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Denpasar - Wakil Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto menyampaikan bahwa pemesanan Toyota Avanza dan Veloz pada November 2021 mencapai 12 ribu unit. “Angka itu gabungan antara model baru (All New Avanza dan All New Veloz) dengan model sebelumnya,” kata Henry dalam wawancara virtual di sela-sela Media Test Drive All New Avanza-Veloz di Bali, 7 Desember 2021.

Menurut Henry, pada 11 November lalu TAM meluncurkan All New Avanza dan All New Veloz. Di bulan tersebut juga masih dipasarkan model lama.

Dari data yang masuk, lanjut dia, All New Avanza dan All New Veloz mencatat pemesanan di angka 8.000 unit. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata penjualan keduanya di angka 6.000 an unit. “Pemesanan Veloz berkontribusi 65-70 persen dibanding Avanza,” ujar dia.

Pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, Toyota mencatat total 4.502 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK). Dari angka itu, Veloz menyumbang 823 SPK dan Avanza 711 SPK.

All New Avanza dan All New Veloz diluncurkan pada 10 November 2021. All New Avanza menggunakan mesin 1NR-VE 1.329cc 4 silinder bertenaga 98 PS dan torsi 12,4 Kgm. Sementara varian mesin keduanya menggunakan 2NR-VE 1.496cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 106 PS dan torsi 14 Kgm.

All New Avanza hadir dalam empat tipe, yakni 1.3 E M/T, 1.5 G M/T, 1.5 G CVT dan 1.5 G CVT TSS (Toyota Safety Sense). Soal harga, Avanza terbaru ini dijual dengan banderol mulai dari Rp 206,2 juta untuk varian terendah hingga Rp 264,4 juta OTR Jakarta untuk varian tertinggi.

Sedangkan All New Veloz hadir dengan mesin 2NR-VE 1.500cc yang menghasilkan tenaga 106 PS dan torsi 14 Kgm. Mesin tersebut juga dikawinkan dengan sistem transmisi baru, yakni New Adopted CVT Transmission yang diklaim dapat memberikan rasio gigi yang lebih lebar guna menciptakan akselerasi yang bertenaga dan mulus.

All New Veloz tersedia dalam tiga tipe, yaitu Veloz M/T, Veloz Q CVT, dan Veloz Q CVT TSS (Toyota Safety Sense). MPV 7-seater terbaru ini dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 251,2 juta OTR Jakarta untuk varian terendah hingga Rp 291,5 juta OTR Jakarta untuk varian tertingginya.

