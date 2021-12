Toyota: Pemesanan All New Veloz Lebih Tinggi Dibanding All New Avanza

All New Toyota Avanza dan All New Toyota Veloz 2021. (TAM)

TEMPO.CO, Jakarta - All New Toyota Avanza dan All New Veloz resmi dipasarkan di Indonesia mulai 10 November 2021. PT Toyota Astra Motor (TAM) mengklaim hingga akhir November lalu, total surat pemesanan kendaraan (SPK) yang masuk untuk kedua model terbaru itu mencapai lebih dari 8.000 unit.

Wakil Presiden Direktur PT TAM Henry Tanoto mengatakan bahwa terjadi perubahan komposisi penjualan antara Avanza dan Veloz.

"Jika di generasi sebelumnya yang lebih dominan adalah Avanza dengan rata – rata komposisi 68,3 persen, pada generasi baru ini justru Veloz yang mendominasi dengan komposisi 67,4 persen," kata Henry di sela-sela sesi media test drive All New Avanza dan All New Veloz di Bali, 7 Desember 2021.

Dari data di atas, lanjut dia, All New Avanza tipe 1.5 G M/T dan 1.5 G CVT menjadi pilihan utama pelanggan yang umumnya adalah first buyer dan lebih mengedepankan aspek fungsional untuk mendukung kegiatan rutin mereka, baik di dalam maupun luar kota.

Sementara tipe tertinggi pada All New Veloz yaitu 1.5 Q CVT dan 1.5 Q CVT TSS lebih mendominasi sesuai dengan profil penggunanya yang membutuhkan kendaraan yang stylish dan dibekali dengan advance features yang lengkap untuk mendukung aktivitas lifestyle mereka sehari-hari di beragam lokasi.

Kedua MPV 7-seater ini dikembangkan untuk tetap dapat meneruskan warisan DNA sebagai kendaraan yang dapat diandalkan, mulai dari tampilan baru, platform baru, serta deretan advance features yang mewujudkan kenyamanan dan keamanan berkendara terbaik di kelasnya.

All New Avanza dan All New Veloz diluncurkan pada 10 November 2021. All New Avanza menggunakan mesin 1NR-VE 1.329cc 4 silinder bertenaga 98 PS dan torsi 12,4 Kgm. Sementara varian mesin keduanya menggunakan 2NR-VE 1.496cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 106 PS dan torsi 14 Kgm.

All New Avanza hadir dalam empat tipe, yakni 1.3 E M/T, 1.5 G M/T, 1.5 G CVT dan 1.5 G CVT TSS (Toyota Safety Sense). Soal harga, Avanza terbaru ini dijual dengan banderol mulai dari Rp 206,2 juta untuk varian terendah hingga Rp 264,4 juta OTR Jakarta untuk varian tertinggi.

Sedangkan All New Veloz hadir dengan mesin 2NR-VE 1.500cc yang menghasilkan tenaga 106 PS dan torsi 14 Kgm. Mesin tersebut juga dikawinkan dengan sistem transmisi baru, yakni New Adopted CVT Transmission yang diklaim dapat memberikan rasio gigi yang lebih lebar guna menciptakan akselerasi yang bertenaga dan mulus.

All New Veloz tersedia dalam tiga tipe, yaitu Veloz M/T, Veloz Q CVT, dan Veloz Q CVT TSS (Toyota Safety Sense). MPV 7-seater terbaru ini dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 251,2 juta OTR Jakarta untuk varian terendah hingga Rp 291,5 juta OTR Jakarta untuk varian tertingginya.

Di Low MPV ini, All New Avanza-All New Veloz berhadapan dengan sejumlah kompetitor seperti Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Nissan Livina, Honda Mobilio. Xpander dan Ertiga sama-sama mengeluarkan varian facelift pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto SHow (GIIAS) 2021.

