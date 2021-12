All New Honda Civic RS Dipasarkan, Penjualan Honda Civic Hatchback RS Distop

All New Honda Civic RS 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan All New Honda Civic RS pada 28 Oktober lalu. Civic generasi ke-11 tersebut menggantikan Honda Civic Hatchback RS di pasar Indonesia.

"Sekarang kami sudah tidak lagi melakukan wholesale untuk Honda Civic Hatchback RS. Wholesale terakhir sudah dilakukan pada bulan September lalu," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy dalam pembukaan test drive All New Honda Civic RS di Jakarta hari ini, Rabu, 8 Desember 2021.

Dia menerangkan bahwa HPM akan memfokuskan penjualan mobil model hatchback untuk Honda City Hatchback RS. Sedangkan penjualan mobil Honda Civic akan difokuskan pada model sedan.

"(Honda Civic) Sedan dan hatchback itu karakternya sangat-sangat berbeda. Jadi sedan berkarakteristik sporty, yaitu RS, kami fokuskan pada penjualan Honda Civic RS," ucap Billy.

Menurut Billy, saat ini hanya tersisa 21 unit Honda Civic Hatchback RS yang masih dipasarkan, tersebar di seluruh dealer resmi Honda di Indonesia.

Baca: All New Honda Civic RS Siap Test Drive, Lihat Spesifikasi Sedan Ini