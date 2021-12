Melihat Tampilan Baru New Honda Scoopy, Harganya Rp 20 Jutaan

New Honda Scoopy. (Foto: AHM)

TEMPO.CO, Jakarta - New Honda Scoopy mendapatkan penyegaran dalam penampilannya. Itu bisa dilihat dari warna hingga stripe yang diberikan oleh PT Astra Honda Motor (AHM).

Pembaruan yang dilakukan AHM ini nyatanya tak terlepas dari eksistensi Scoopy selama lebih dari satu dekade. Hal itu dibenarkan langsung oleh Direktur Marketing AHM, Thomas Wijaya.

"Penyegaran warna baru pada New Honda Scoopy dengan warna atraktif serta dilengkapi berbagai fitur canggih memberikan pilihan bagi para pecinta motor skutik unik dan fashionable di Indonesia," kata Thomas dalam keterangan resminya, dikutip dari Antara.

Salah satu perubahan yang dilakukan bisa dilihat dari desain striping baru dengan konsep modern shape. Sedangkan untuk varian Fashion, motor matik ini hadir dengan warna baru, yakni Fashion Black, yang cocok dengan karakteristik kaum milenial.

Pada varian Presige, hadir juga penyegaran di bagian velg yang diwarnai Burn Titanium. Sementara itu, varian Stylish bakal tampil dengan warna Cover Back Mirror senada dengan warna bodi motor.

Tak hanya sekedar tampilan, akan tetapi New Honda Scoopy ini juga dilengkapi dengan fitur canggih. Teknologi yang digunakan tersebut adalah port USB untuk mengisi daya ponsel dan pilihan tipe dengan penematan fitur Smart KSma.

Bicara dapur pacunya, motor baru Scoopy ini juga mendapatkan pembaruan dengan menggunakan mesin 110cc eSP (enhanced Smat Power). Mesin tersebut mampu memberikan performa optimal sekaligus menghemat bahan bakar atau bensin.

New Honda Scoopy varian Sporty dan Fashion dikabarkan bakal dijual dengan harga sebesar Rp 20,3 juta on the road (OTR) DKI Jakarta. Sedangkan varian Stylish dan Prestige memiliki banderol Rp 21,1 juta OTR DKI Jakarta.

ANTARA

