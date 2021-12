Sedan All New Honda Civic RS Sudah Dipesan 101 Unit Sejak Oktober 2021

Sedan All New Honda Civic RS. Foto: TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengatakan surat pemesanan kendaraan (SPK) untuk mobil All New Honda Civic RS sudah 101 unit tahun ini.

Pemesanan sedan Honda Civic RS tersebut terbilang banyak mengingat mobil ini baru diluncurkan akhir Oktober 2021.

"Dari pertama diluncurkan sampai bulan kemarin (November) kami sudah mencatat 101 SPK. Ini benar-benar di luar ekspektasi kami," ujar Business Inovation and Marketing & Sales Director PT HPM Yusak Billy dalam test drive sedan All New Honda Civic hari ini, Rabu, 8 Desember 2021.

PT Honda Prospect Motor baru meluncurkan unit wholesale di tahun ini sebanyak 60 unit. Sebagian besar mobil baru tersebut dikirimkan ke delaer untuk kebutuhan test drive. Sedangkan sebagian lagi dijual ke konsumen.

"Untuk konsumen yang mendapatkan unit tahun ini, akan mendapatkan mobil dengan nomor VIN 2021."

PT Honda Prospect Motor juga menyatakan kehadiran All New Honda Civic RS akan menggantikan Honda Civic Hatchback RS di pasaran.

Ke depannya, untuk mobil sedan, HPM akan fokus pada penjualan mobil All New Honda Civic RS. Sedangkan penjualan mobil hatchback fokus pada Honda City Hatchback RS.

