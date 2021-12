Melihat Produk Unggulan Suzuki di GIIAS Surabaya 2021, Ada All New Ertiga

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali mengikuti pameran otomotif GIIAS Surabaya yang berlangsung di Grand City Convex pada 8-12 Desember 2021. Sama seperti yang dipamerkan di ICE BSD, Tangerang, Suzuki juga menghadirkan sejumlah produk unggulan.

Beberapa produk yang dimaksud adalah All New Ertiga Sport FF, XL7 Alpha, hingga Jimny. Tiga model ini pun diketahui menjadi unggulan Suzuki di pameran otomotif tahunan gelaran Gaikindo.

“Setelah menggelar GIIAS 2021 di Jakarta, kini Gaikindo kembali menggelar rangkaian GIIAS Series yang akan berlangsung di Surabaya. Suzuki pun kembali berpartisipasi dengan memamerkan 3 line up mobil, yaitu All New Ertiga Suzuki Sport FF, XL7, dan juga Jimny,” kata Donny Saputra, 4W Marketing Director PT SIS dalam keterangan resminya.

Ertiga Sport FF sendiri diketahui mendapatkan 13 perubahan dengan rincian 11 ubahan dilakukan di sisi eksterior, dan dua sisanya terjadi di bagian interior. Salah satu perubahan yang paling santer adalah penggunaan E-Mirror dan tampilan Red Stitch Leather Look Seat yang membuatnya semakin mewah.

Selanjutnya ada Suzuki XL7 Alpha yang hadir dengan tampilan tangguh, maskulin dan berkarakter. Sama seperti All New Ertiga Sport FF, mobil ini juga menggunakan spion digital, ditambah kabin yang luas dan desain interior yang mewah.

Pada GIIAS Surabaya tahun ini, Suzuki juga memamerkan mobil off-road 4x4. Kendaraan tersebut adalah Jimny, yang dirancang khusus untuk menaklukkan medan off-road. Meski begitu, mobil ini juga bisa digunakan untuk jalanan perkotaan.

“Selain memamerkan produk, kami juga menghadirkan beragam promo menarik dan menyiapkan mobil test drive bagi para pengunjung untuk merasakan sensasi mengendarai mobil Suzuki.” tutup Fredy.

