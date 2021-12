Honda Fokus pada BR-V untuk Mobil 7 Seater, Siapkan Strategi Buat Low MPV

TEMPO.CO, Jakarta - Business Inovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy mengatakan Honda fokus pada penjualan mobil Low SUV All New Honda BR-V untuk segmen mobil 7 penumpang.

Adapun untuk Low MPV Honda Mobilio disiapkan strategi khusus dalam penjualannya.

"Mobilio masih bagus penjualannya, 350 sampai 400 SPK per bulan. Tapi untuk mobil 7-penumpang kami fokuskan ke All New BR-V," kata Yusak Billy di BSD Tangerang, Rabu, 8 Desember 2021.

PT Honda Prospect Motor (HPM) memang tidak meluncurkan Low MPV baru di tahun ini padahal kompetitor memunculkan produk-produk baru Low MPV, seperti model terbaru Toyota Avanza dan Veloz, Daihatsu Xenia, hingga Mitsubishi Xpander.

Billy enggan memberikan komentar banyak soal strategi khusus yang disiapkan untuk segmen Low MPV Honda Mobilio.

Honda diduga telah menyiapkan produk baru di segmen Low MPV atau menghadirkan pembaruan Honda Mobilio.

Yusak Billy menjelaskan bahwa PT HPM masih fokus pada Low SUV All New Honda BR-V sebab pasar Low SUV di Indonesia sedang meningkat.

Dia menerangkan budaya masyarakat Indonesia senang pergi bersaa-sama. Di sisi lain jalanan di Indonesia masih banyak rusak dan sering terjadi banjir.

"Jadi mobil dengan ground clearance tinggi menurut kami akan semakin berkembang ke depannya," ucap Yusak Billy tentang Low SUV Honda BR-V.

Baca: Melihat Perbedaan Empat Varian All New Honda BR-V