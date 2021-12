Tips Mengemudi Hemat BBM untuk Mobil Matik dan Mobil Manual

TEMPO.CO, Jakarta - Cara mengemudi mobil diyakini dapat membuat boros atau hemat BBM (bahan bakar minyak), selain dibantu teknologi mobil tersebut. Maka perlu tips memgemudi hemat BBM.

Menurut laman resmi Auto2000 yang dikutip hari ini, Kamis, 9 Desember 2021, dari Bisnis, efisiensi konsumsi BBM dapat tercapai salah satunya dari karakter mengemudi.

Karakter pengemudi mobil yang agresif dan kerap menyentuh kecepatan tinggi tentu akan sulit mencapai hemat BBM.

Berikut 5 tips mengemudi hemat BBM baik untuk mobil matik maupun transmisi manual dari dealer mobil Auto2000 yang bisa dipraktikkan setiap hari:

1. Merencanakan perjalanan

Tips mengemudi hemat BBM yang pertama adalah dengan merencanakan perjalanan. Jadikan kebiasaan mengemudi yang terencana dengan baik sebagai budaya. Sebab jika tak terencana atau terburu-buru maka bisa saja Anda menjadi tergesa-gesa selama mengemudi.

2. Menghindari stop and go

Baik menggunakan mobil matik maupun mobil manual, gaya mengemudi stop and go perlu dihindari jika hendak mengejar hemat BBM. Jika melakukan pengereman otomatis kecepatan mobil berkurang secara drastis dan memerlukan energi besar untuk bergerak lagi.

3. Menjaga jarak dengan kendaraan di depan

Untuk menghindari manuver stop and go maka sebaiknya beri ruang atau jarak aman dengan kendaraan di depan. Jika kendaraan di depan melambat maka Anda hanya perlu melepas pedal gas perlahan dahulu dan manfaatkan engine brake.

4. Tidak melakukan kick down

Bagi mobil bertransmisi matik dikenal istilah kick down. Istilah ini digunakan untuk mendapatkan akselerasi instan dengan cara menekan penuh pedal gas secara mendadak. Hal ini tentu bukanlah sebuah tips mengemudi hemat BBM.

5. Menjaga putaran mesin

Jika pada mobil bertransmisi matik perlu menghindari kick down, lain halnya pada mobil bertransmisi tiga pedal alias mobil manual. Anda perlu menjaga putaran mesin ideal atau cenderung rendah sesuai percepatan atau gigi yang dipakai.

Contoh ketika melaju di jalan tol yang lengang jangan tunggu lama hingga mesin "teriak" dan putaran mesin tinggi baru mengoper ke gigi yang lebih tinggi. Jika hal tersebut dibiarkan, maka boros BBM sehingga bukanlah tips mengemudi hemat BBM yang baik.

