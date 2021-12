Honda Bakal Rilis Mobil Baru pada 15 Desember, SUV RS atau HR-V?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) dijadwalkan akan meluncurkan satu mobil baru pada Rabu, 15 Desember 2021. Hal tersebut diketahui dari undangan peluncuran yang diterima Tempo, Sabtu, 11 Desember 2021.

"PT Honda Prospect Motor akan meluncurkan mobil baru untuk publik sekaligus menyelenggarakan acara terkait aktivitas CSR "Safety For Everyone", sebagai bentuk komitmen Honda untuk meminimalkan kecelakaan bagi semua pengguna jalan, termasuk mobil, sepeda motor, dan pejalan kaki," tulis HPM dalam undangan tersebut.

Belum diketahui model apa yang akan diluncurkan pada hari Rabu besok. Namun Tempo berspekulasi ada dua kemungkinan model terbaru, yakni versi produksi dari SUV RS Concept yang dipamerkan di GIIAS 2021 beberapa waktu lalu, atau bisa juga Honda HR-V generasi terbaru.

Saat ditanya soal rencana produksi SUV RS Concept, HPM memang mengungkapkan bahwa mobil konsep ini belum ada rencana untuk diproduksi massal. Namun Honda tidak menutup kemungkinan untuk memproduksi mobil ini, pasalnya dalam keluarga RS, Honda belum memiliki varian SUV.

"Mobil ini dihadirkan untuk mencari masukan-masukan dari konsumen untuk pengembangan produk Honda di Indonesia ke depannya. Jadi tidak mengacu pada model tertentu, ini hanya sebatas konsep," kata Business Innovation and Marketing & Sales Director PT HPM Yusak Billy saat gelaran GIIAS 2021.

Kemudian kemungkinan kedua mobil baru Honda yang akan diluncurkan adalah All New HR-V. Kabar kehadiran HR-V ini sudah cukup ramai belakangan ini, mulai dari banyak beredarnya spyshot dari HR-V terbaru ini hingga terdaftarnya All New HR-V di daftar Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Samsat DKI Jakarta.

Dalam data tersebut, tercantum 4 varian baru Honda HR-V yang kini sudah menggunakan mesin 1.5L turbo, yakni 1.5L E CVT, 1.5L S CVT, 1.5L SE CVT, dan 1.5T RS CVT. Nilai jual sementara keempat varian ini mulai dari Rp 225 juta hingga Rp 305 juta. Namun itu hanya nilai jual sementara, belum termasuk pajak dan sebagainya.

Kita nantikan saja kehadiran mobil baru Honda ini pada hari Rabu pekan ini.

