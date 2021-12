BMW Cina Tarik 72.847 Mobil karena Buku Manual

Reporter: Non Koresponden

Seorang karyawan memegang logo BMW untuk dipasang pada skuter BMW C Evolution di pabrik sepeda motor BMW di Berlin, Jerman, 23 Februari 2015. REUTERS/Fabrizio Bensch

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 72.847 mobil BMW ditarik kembali karena deskripsi yang salah pada buku manual pemilik.

Menurut regulator pasar Cina, kesalahan tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan bahaya bagi keselamatan.

Menurut laporan Xinhua yang dikutip hari ini, Senin, 13 Desember 2021, penarikan mobil BMW itu dilakukan oleh BMW Brilliance Automotive Ltd. dan BMW Automotive Trading Ltd. BMW Brilliance adalah perusahaan patungan BMW Group dan Brilliance China Automotive Holdings Ltd.

Menurut pernyataan Tata Usaha Negara Pengaturan Pasar Cina, mobil yang ditarik meliputi 39.153 BMW Brilliance 318i, BMW 320i, dan 325i buatan 18 Maret 2010 sampai 24 Februari 2012. Kemudian, 33.694 mobil impor BMW 116i, 118i, 120i, 318i, 320i, 325i, dan 330i.

Buku manual mobil BMW di Cina yang ditarik kembali itu secara tidak benar mencantumkan bahwa kedalaman fording maksimum 30 sentimeter.

Yang benar, jika mobil melaju melalui air dengan kedalaman lebih dari 25 sentimeter dengan kecepatan melebihi 5 km/jam, itu berisiko kehilangan fungsi kemudi. Ini karena sensor torsi yang tergenang air meningkatkan risiko kecelakaan.

Produsen mobil BMW di Cina berjanji memeriksa EPS mobil-mobil yang ditarik tersebut, lalu mengganti mobil yang rusak akibat genangan air secara gratis. BMW juga akan memperbaiki deskripsi kedalaman fording pada buku manual pengguna.

JOBPIE | XINHUA

