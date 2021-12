Produksi All New Honda BR-V Dimulai, Dikirim ke Konsumen Januari 2022

All New Honda BR-V mulai diproduksi di fasilitas perakitan PT Honda Prospect Motor di Karawang, Jawa Barat, 13 Desember 2021. HPM

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan dimulainya produksi pertama untuk All New Honda BR-V. Produksi BR-V terbaru ini dilakukan di Pabrik PT HPM di Karawang, tempat model Honda lain diproduksi seperti Brio, Mobilio, City Hatchback, HR-V, hingga CR-V.

Menurut President Director PT HPM Takehiro Watanabe, produksi All New BR-V di Indonesia tidak hanya akan memenuhi permintaan pasar lokal, tetapi juga akan diekspor ke lebih dari 30 negara di dunia.

"Kami bangga bahwa di seluruh dunia All New Honda BR-V hanya akan diproduksi di Indonesia. Ini merupakan tantangan besar bagi kami untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan harapan pelanggan, sekaligus menunjukkan standar tinggi dari kualitas produksi di Indonesi,” kata Watanabe dalam acara Line off Ceremony All New Honda BR-V di Karawang hari ini, Senin, 13 Desember 2021.

Kehadiran All New Honda BR-V di Indonesia mendapatkan sambutan baik dari konsumen di Tanah Air. Sejak diluncurkan pada September 2021, angka pemesanan untuk BR-V terbaru ini sudah mencapai 2.500 unit lebih. Dengan dimulai produksi pertama ini, HPM siap untuk mengirimkan unit kepada konsumen mulai awal tahun depan.

"Kini kami sudah siap untuk mengirimkan mobil ini pada awal bulan Januari 2022 kepada para konsumen pertama yang telah melakukan pemesanan,” ujar Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy.

