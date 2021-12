Bos Tesla Elon Musk Person of the Year 2021 Versi Time, Ini Alasannya

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Chief Executive Officer Tesla Inc. Elon Musk dinobatkan sebagai Person of the Year 2021 oleh majalah TiME.

"Petualangan spacefaring Elon Musk adalah garis langsung dari Person of the Year pertama, Charles Lindbergh, yang dipilih editor pada tahun 1927 untuk memperingati penerbangan pesawat transatlantik solo pertamanya yang bersejarah di atas Atlantik," kata Pemimpin Redaksi TIME Edward Felsenthal dikutip dari Autoblog hari ini, Selasa, 14 Desember 2021.

Menurut TIME, seorang person of the year adalah paling mempengaruhi berita atau kehidupan masyarakat, baik atau buruk.

CEO Facebook Mark Zuckerberg dan pendiri Amazon Jeff Bezos pernah menerima gelar serupa sebelumnya.

Di bawah Elon Musk, Tesla menjadi produsen mobil listrik paling moncer. Nilai pasar Tesla melonjak menjadi lebih dari USD 1 triliun pada tahun ini, lebih tinggi nilainya daripada gabungan Ford Motor dan General Motors.

Perusahaan roketnya, SpaceX, juga melambung. Elon Musk memang pendiri dan CEO SpaceX, juga memimpin startup chip otak Neuralink dan perusahaan infrastruktur The Boring Company.

Tesla memproduksi ratusan ribu mobil setiap tahun dan berhasil mencegah masalah rantai pasokan lebih baik daripada banyak pesaingnya. Maka masuk akal jika TIME mengangerahi Elon Musk Person of the Year 2021.

