Toyota Dominasi 5 Mobil Terlaris November 2021 di Indonesia

Pengunjung melihat All New Veloz yang dipamerkan di booth Toyota di GIIAS 2021, ICE, BSD City, Tangerang, 12 November 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat telah merilis data Toyota masih mendominasi penjualan wholesales dengan 33.450 unit pada November 2021. Merek ini pun mendominasi 5 besar dari 20 mobil terlaris pada periode yang sama.

Toyota Rush menjadi mobil terlaris dengan jumlah penjualan 6.285 unit. Capaian ini menandakan kedua kalinya Rush menggeser mobil sejuta umat Toyota Avanza. Sebelumnya pada Oktober, Rush mendominasi dengan penjualan 5.312 unit, menggeser Avanza ke urutan 14 dengan 1.701 unit. Toyota Innova mengisi posisi kedua dengan penjualan 5.871 unit, menggeser mobil LCGC Daihatsu Sigra yang pada Oktober menduduki posisi ini dengan penjualan 4.773 unit.



Posisi ketiga diisi oleh All New Toyota Veloz dengan pengiriman 4.210 unit. Hal ini pun menarik mengingat Toyota Veloz baru saja diluncurkan awal November 2021 menjelang GIIAS 2021. Lalu, posisi keempat diisi oleh kembaran Toyota All New Avanza. Mobil sejuta umat ini dikirimkan sebanyak 3.947 unit. Posisi kelima diisi oleh Toyota Raize dengan 3.901 unit.



Berikut daftar lengkap 20 mobil terlaris di Indonesia pada November 2021:

Toyota Rush - 6.285 unit.

Toyota Innova - 5.871 unit.

Toyota Veloz - 4.210 unit.

Toyota Avanza -3.947 unit.

Toyota Raize - 3.901 units.

Daihatsu Sigra - 3.471 unit.

Toyota Fortuner - 3.389 unit.

Daihatsu Xenia - 2.743 unit.

Honda Brio - 2.713 unit.

Toyota Calya - 2.685 unit.

Mitsubishi Xpander - 2.467 unit.

Daihatsu Terios - 2.256 unit.

Daihatsu Ayla - 2.045 unit.

Suzuki XL7 - 1.516 unit.

Honda HR-V 1.324 unit.

Wuling Confero - 1.266 unit.

Mitsubishi Pajero Sport - 1.189 unit.

Mitsubish Triton - 1.117 unit.

Wuling Almaz 1.100 unit.

Suzuki Ertiga 1.055 unit.



