Honda Rilis New CR-V Black Edition, Lebih Mahal Rp 15 Juta dari CR-V Prestige

New Honda CR-V Black Edition. (Foto: TEMPO/Dicky Kurniawan)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan New Honda CR-V Black Edition hari ini, Rabu, 15 Desember 2021. Berbeda dengan model standarnya, CR-V Black Edition ini punya tampilan yang didominasi warna hitam dan sudah dilengkapi teknologi keselamatan Honda Sensing.

“Hari ini dengan bangga kami meluncurkan New CR-V Black Edition. Mobil ini tampil lebih tangguh dan stylish dengan dominasi warna hitam di bagian interior dan eksteriornya,” kata Business Innovation and Marketing & Sales Director PT HPM Yusak Billy dalam acara peluncuran New CR-V Black Edition hari ini, Rabu, 15 Desember 2021.

CR-V Black Edition ini hadir dengan tampilan eksterior yang dibalut warna Dark Chrome Garnish. Kemudian terdapat emblem Black Edition di bagian belakang dan peleknya juga dikelir hitam dengan ukuran 18 inci. Selain itu ada juga tambahan smoked headlight di bagian depan.

Masuk ke bagian kabin, tampilan interior Honda CR-V edisi khusus ini juga dibalut warna serba hitam dengan aksen Black Wood Grain Panel. Kemudian joknya juga menggunakan model Black Edition Leather.

Dari sektor dapur pacunya masih sama dengan model CR-V Prestige, menggunakan mesin 1.5L DOHC VTEC Turbo. Konfigurasi mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimal 190 PS dan torsi 240 Nm, yang disalurkan melalui transmisi CVT with Earth Dreams Technology.

Soal harga, mobil baru ini disebut memiliki banderol yang lebih mahal 15 juta dari Honda CR-V 1.5L Prestige Turbo. Seperti diketahui, CR-V 1.5L Prestige Turbo saat ini dipasarkan dengan harga Rp 550,5 juta on the road (OTR) Jakarta. Dengan begitu, harga CR-V Black Edition berkisar Rp 565,5 juta OTR Jakarta.

Baca: Kursi Anak Bermasalah, Honda CR-V dan Accord di Amerika Serikat Ditarik