All New HR-V Bakal Rilis di Indonesia? Ini Jawaban Honda

Honda HR-V terbaru telah rilis di Thailand beberapa waktu lalu. Mobil ini datang dengan pembaruan signifikan dari sisi eksterior dan interiornya. Lantas apakah All New HR-V ini akan dipasarkan di Indonesia?



“Belum, nanti ada waktunya (HR-V generasi baru). Kita fokuskan sama konsumen yang sekarang, tunggu saja,” kata Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy saat ditemui di Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Desember 2021.

Billy mengungkapkan bahwa pemesanan Honda HR-V saat ini masih terbilang banyak, yakni sekitar 1.500 unit sebulan dan back order mencapai 2.900 unit. Namun pengiriman unit ke konsumen masih tertunda karena kendala produksi akibat krisis chip semikonduktor.

“Kami mohon maaf sekali lagi karena ada keterbatasan komponen. Tapi kami sekarang fokus kesana untuk produksi secepat-cepatnya agar konsumen tidak menunggu lama,” ujarnya.

Honda HR-V 2022. (netcarshow)



Sebelumnya sempat beredar dokumen daftar Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Samsat DKI Jakarta, yang menunjukkan data Honda HR-V terbaru. Dalam dokumen tersebut, All New HR-V memiliki empat model, yakni 1.5L E CVT, 1.5L S CVT, 1.5L SE CVT dan 1.5L RS CVT.

Di Thailand, Honda HR-V generasi terbaru dilengkapi penggerak hybrid dengan perpaduan mesin 1.500 cc i-VTEC atkinson dan dua motor listrik. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 105 hp dengan torsi puncak 127 Nm. Sedangkan motor listriknya mampu mengeluarkan tenaga sebesar 131 hp dan torsi maksimum 253 Nm.

Secara tampilan interior, SUV kompak ini juga mendapatkan pembaruan, misalnya desain door trim, konsol tengan, dan dasbor yang sudah berubah dan kualitas material interiornya turut ditingkatkan. Joknya dibalut semi kulit dan head unitnya punya ukuran yang lebih besar serta sudah terintegrasi dengan Apple CarPlay dan Android Auto.

Honda HR-V terbaru di Thailand tersedia dalam tiga varian, yakni E, EL, dan RS. Soal harga, HR-V tipe E dijual dengan harga Rp 427 juta, tipe EL Rp 474 juta, dan tipe RS dilego dengan banderol Rp 518 juta.

