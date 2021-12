Kata Gaikindo Penjualan Mobil Baru 2021 Melampaui Target, Ini Angkanya

TEMPO.CO, Jakarta - Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) mengumumkan penjualan mobil baru 2021 per November sudah lebih dari 790 ribu unit dengan produksi di atas 1 juta unit.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara dalam webinar yang diselenggarakan Bisnis Indonesia mengatakan angka penjualan tersebut melampaui target penjualan 2021 sebanyak 750 ribu mobil.

Webinar digelar pada Kamis lalu, 16 Desember 2021.

"Penjualan sudah 790 ribu sehingga proyeksi yang disiapkan Gaikindo mampu menjual 750 ribu unit akan terlampaui," kata Kumara.

Dia menerangkan angka penjualan mobil baru tersebut menggambarkan kembali pulihnya industri kendaraan bermotor di Indonesia yang sebelumnya terpukul akibat pandemi Covid-19 sejak 2020.

Berdasarkan data Gaikindo, produksi kendaraan bermotor roda empat atau lebih di Indonesia pada 2013-2019 selalu di atas 1 juta unit per tahun, atau 1,2-1,3 juta unit per tahun. Sedangkan jumlah penjualan rata-rata di atas 1 juta unit per tahun.

Saat pandemi Covid-19 mulai Maret 2020, penjualan mobil baru anjlok menjadi 532.407 unit setahun, dengan produksi 690.176 unit.

Penjualan terendah pada Mei yang hanya 5.000 unit per bulan.

"Biasanya 90 ribu sampai 100 ribu unit per bulan," kata Kumara.

Penjualan mobil baru kembali bangkit setahun kemudian atau awal 2021 berkat kebijakan diskon PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah) mobil baru 1.500cc dengan kandungan lokal 70 persen.

