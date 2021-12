Yamaha R25 Livery World GP Dirilis, Harga Rp 69,2 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) meluncurkan Yamaha R25 dengan livery spesial keikutsertaannya dalam ajang balap World Grand Prix (World GP). Motor ini dihadirkan sebagai bentuk peghormatan atas catatan sejarah perjalanan panjang Yamaha di dunia balap Grand Prix selama 6 dekade.

Sebelumnya Yamaha sudah meluncurkan beberapa model juga yang menggunakan livery spesial ini, antara lain Yamaha MX-King 150, All New Yamaha Aerox 155 Connected ABS, dan All New Yamaha R15M Connected. Kali ini line up R Series akan kembali mendapatkan update livery Yamaha World Grand Prix 60th melalui R25 ABS.

"Penggunaan World Grand Prix 60th Anniversary livery menggambarkan kuatnya DNA R Series dan Yamaha Racing yang menginspirasi para pecinta racing. Tentunya ini menambah pilihan bagi konsumen yang ingin terlihat berbeda dan menambah kebanggaan kala berkendara," kata Manager Public Relations, YRA & Community PT YIMM, Antonius Widiantoro dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Senin, 20 Desember 2021.

Livery Yamaha World Grand Prix 60th ini menggunakan konsep The Racing Blood of Yamaha dengan penggunaan desain merah putih motor YZR500 yang pernah digunakan juara dunia GP 1980 di kelas 500cc, yakni Kenny Roberts. Tampilan baru juga terlihat pada speedblock warna merah di horizontal line dengan stripe hitam pada bodinya.

Kemudian tampilann depannya mendapatkan sentuhan corak berwarna kuning dengan garis hitam. Tidak ketinggal penggunaan velg berwarna emas yang memperkuat desain livery baru ini.

Yamaha R25 ABS Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary livery dijual dengan banderol Rp 69.275.000 on the road (OTR) DKI Jakarta.

Baca juga: Kata Komunitas ROCK Soal New Yamaha R25