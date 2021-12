Mengenal Honda N-One, Mobil Turbo Mungil Performa Tinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Honda N-One dinobatkan sebagai “K CAR of the Year” pada ajang Japan Car of the Year 2021-2022 yang diselenggarakan Japan Car of the Year Executive Committee. Apa hebatnya mobil mungil ini?

Penghargaan K CAR of the Year 2021-2022 ini kali pertama disabet oleh Honda. Artinya, gara-gara Honda N-One, Honda mendapatkan penghargaan bergengsi itu.

Dalam keterangan resmi Honda hari ini, Selasa, 21 Desember 2021, dijelaskan bahwa mobil mini atau Kei Car Honda N-One pertama kali diperkenalkan pada November 2020.

Mobil Honda N-One dapat penghargaan karena menjadi Kei Car pertama yang memiliki M/T 6-percepatan untuk kendaraan turbo, Front Engine-Front Wheel Drive (FF).

Mesin berkapasitas 660 cc DOHC Turbo N-One dengan konsumsi bahan bakar 26 km/liter, tapi mampu memberikan performa layaknya mobil bermesin 1.300 cc.

Honda N-One juga menawarkan kinerja tenaga tinggi mesin yang mendukung Naturally Aspirated (NA) atau modifikasi untuk meningkatkan performa mesin. Mobil ini juga dibekali dengan fitur keselamatan canggih Honda SENSING.

Honda N-ONE dijual dalam empat tipe yakni Original, Premium, Tourer dan RS dengan rentang harga Rp 200 juta hingga Rp 254 juta di Jepang.

“Kami akan terus melakukan berbagai inovasi serta menghadirkan produk-produk dengan nilai baru yang akan menyenangkan pelanggan kami,” kata Executive Officer General Manager of Brand Communication Division Honda Motor Co., Ltd, Koji Watanabe.

Honda mengkliam N-One dapat digunakan untuk mengemudi jarak jauh dengan nyaman berkat kesenyapan kabin yang baik.

Eksterior Honda N-ONE disempurnakan dengan desain yang membuat berkendara lebih menyenangkan. Mewarisi karakter unik "lingkaran, persegi, dan trapesium" yang didefinisikan sebagai bentuk dasar yang membentuk karakter N-ONE.

Adapun interiornya ditingkatkan lewat ruang kabin yang nyaman dengan desain yang minimalis.

WAWAN PRIYANTO | TEMPO.CO | ANTARA



