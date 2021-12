Toyota Indonesia Prediksi Pasar Mobil 7 Penumpang Tetap Laris di 2022

All New Toyota Veloz, Ubud, Bali, 8 Desember 2021. (TAM)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) memprediksi di tahun 2022, pasar mobil 7 penumpang atau 7-seater masih akan memegang pangsa terbesar. Namun tidak menutup kemungkinan, produk-produk kendaraan ramah lingkungan juga akan mengalami peningkatan di tahun depan.

"Model-modelnya saya rasa masih akan banyak berkutat di model 7-seater, baik itu di MPV maupun SUV. Tapi kami juga mengharapkan akan banyak tren terhadap produk-produk yang ramah lingkungan," kata Marketing Director PT TAM Anton Jimmi Suwandy dalam acara Toyota Media Gathering 2021 yang digelar secara virtual hari ini, Selasa, 21 Desember 2021.

Di mobil 7 penumpang, Toyota memiliki dua jagoan yang mengisi segmen Low MPV yakni All New Avanza dan All New Veloz. Toyota mengklaim kedua model anyar tersebut mencatat pemesanan lebih dari 8.000 unit.

Masih di mobil 7 penumpang, Toyota juga memiliki jagoan yang bermain di segmen Low SUV. Model itu adalah Rush yang mencatat sebagai mobil terlaris November 2021 (wholesales).

Anton mengungkapkan bahwa di tahun depan Toyota sudah menyiapkan banyak mobil baru yang siap meramaikan pasar mobil Indonesia. Produk baru ini juga tidak terlepas dari rencana Toyota untuk menghadirkan kendaraan elektrifikasi di tahun 2022.

"Jadi ditunggu saja, produk-produk yang kami luncurkan juga akan semakin bervariasi, termasuk produk-produk yang ramah lingkungan ke depannya," ucapnya.

Di tahun depan, Toyota menargetkan market share sebesar 32-33 persen dan berharap tetap bisa mempertahankan posisi pertama penjualan mobil terbesar di Indonesia. Sementara untuk total penjualan mobil nasional di 2022, Toyota optimistis bisa menyentuh angka 850 ribu hingga 900 ribu unit.

