Promo Akhir Tahun 2021: Suzuki Ertiga Sport DP Rendah Rp 18 Juta, XL7 Rp 15 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Suzuki menghadirkan program promo akhir tahun 2021 dengan memberikan beberapa keuntungan seperti down payment (DP) rendah hingga cicilan ringan. Selain itu, untuk Suzuki Ertiga dan XL7, tidak hanya mendapatkan diskon PPnBM, tetapi juga ada potongan harga lain.

"Untuk promo, Ertiga diskon Rp 22 juta ditambah diskon PPnBM Rp 10 juta, jadi Rp 32 juta. XL7 juga sama Rp 32 juta," kata salah satu pramuniaga diler Suzuki di Tangerang, saat dihubungi Tempo hari ini, Rabu, 22 Desember 2021.

Suzuki Ertiga Sport dapat promo DP rendah sebesar Rp 18 juta dengan cicilan Rp 6,029 juta per bulan untuk tenor 60 bulan atau 5 tahun. Sementara untuk Ertiga GX MT DP mulai dari Rp 14 juta dengan cicilan Rp 5,766 juta untuk tenor 5 tahun.

Sementara untuk Suzuki XL7 tipe Beta AT DP rendah Rp 15 juta dengan cicilan per bulan sebesar Rp 5.948.000 untuk tenor 5 tahun. Kemudian XL7 tipe Alpha AT DP rendah Rp 17 juta dengan cicilan per bulan sebesar Rp 6.181.000 untuk tenor 5 tahun.

Untuk setiap pembelian Suzuki Ertiga dan XL7, konsumen akan mendapatkan gratis aksesori dan juga E-toll. Kemudian pramuniaga tersebut juga mengatakan bahwa ada bebas biaya admin untuk pembelian XL7 Beta AT menggunakan salah satu lembaga pembiayaan yang tersedia.

